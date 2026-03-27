La selección de Brasil dio una última actualización del estado físico de Raphinha

Este mes de marzo se vive el último parón de selecciones previo a la Copa del Mundo. Éste es clave para que los técnicos definan qué piezas aún tienen opciones de colarse dentro de sus listas finales, en el entendido que difícilmente queden muchas plazas abierta para cualquier nación que dispute la justa mundialista.

Aunque, este parón de selecciones también puede ser una bomba de tiempo. Más de un jugador llega con el cansancio a tope en las piernas. Un sobreesfuerzo puede abrir la puerta a una lesión que incluso le pueda costar la Copa del Mundo. Este ha sido el caso de Raphinha, quien causa baja con la selección de Brasil.

🚨 Oficial: Brasil confirma la lesión de Raphinha y vuelve a Barcelona



🇧🇷La CBF confirmó que Raphinha sufre una lesión en la pierna derecha y que fue liberado para seguir tratamiento



✍️@bonagerman https://t.co/7dCJH1aalL — Diario SPORT (@sport) March 27, 2026

La Federación Brasileña de Fútbol informa que han liberado al creador de juego para que retorne con el Barcelona. Los de Verde Amarela informan que el jugador reportará con su club luego de una lesión en la pierna derecha, sin embargo, no dieron más detalles del actual estado de salud del culé.

Pese a que no hay un reporte médico concreto, fuentes en Brasil y en Barcelona ya dan indicios de lo que puede pasar en el corto plazo. Hay un par de escenarios, uno mucho más preocupante que el otro.

Brazil v France - International Friendly | Maddie Meyer/GettyImages

En el mejor escenario, Raphinha sólo presenta desgaste y el motivo fue meramente precautorio. Incluso, puede haber una posibilidad de que el jugador haya presentado un estiramiento muscular y baste con un par de días de reposo para tenerle dentro del campo.

El segundo escenario y el más temido: ruptura muscular en la zona de los isquiotibiales y baja por al menos dos meses. Esto representaría el final de la temporada para Raphinha.

Será el Barcelona quien tome medidas finales con su estrella una vez que el mismo esté de vuelta en la ciudad condal.