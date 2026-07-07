La selección de España rompe otro récord en el Mundial 2026

Después de imponerse por 1-0 frente a Portugal en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, la selección de España consiguió un nuevo Récord Guinness al convertirse en el combinado masculino con la mayor cantidad de minutos consecutivos sin recibir un gol en la historia de los mundiales.

El reconocimiento fue confirmado por Guinness World Records a través de sus redes sociales, donde destacó el logro alcanzado por el conjunto español este lunes. La racha comenzó en el Mundial de Qatar 2022 y se extendió durante toda la fase de grupos, los dieciseisavos de final y buena parte del cruce frente al seleccionado portugués -concretándose oficialmente a los 41 minutos del primer tiempo-, hasta superar la marca histórica que pertenecía a Suiza.

New record: Longest football (soccer) FIFA World Cup clean sheet ⚽🙌



The longest time played in World Cup finals matches by a goalkeeper without conceding a goal is 519 minutes by Spain's Unai Simón 🇪🇸 — Guinness World Records (@GWR) July 2, 2026

Con este registro, los de Luis de la Fuente dejaron atrás los 559 minutos de imbatibilidad acumulados por el combinado suizo entre los Mundiales de 1994 y 2010, y establecieron una nueva referencia para la competencia.

Unai Simón, el gran protagonista

Aunque el récord es colectivo, gran parte del mérito recae en Unai Simón; el arquero del Athletic Club atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y ya suma 609 minutos sin recibir goles en un Mundial, una cifra sin precedentes.

Desde el 1 de diciembre de 2022, cuando España cayó 2-1 frente a Japón en la fase de grupos de Qatar, el arquero mantuvo su arco invicto durante toda la participación española en esta edición del torneo. Semanas atrás, Simón ya había superado el histórico registro del italiano Walter Zenga -con 517 minutos-, y también dejó atrás marcas de leyendas como Iker Casillas, Peter Shilton y Sergio Romero.

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Alex Slitz/GettyImages

Con la clasificación a los cuartos de final asegurada, La Roja se consolida como una de las grandes candidatas a levantar la Copa del Mundo 2026 y escribir una de las páginas más memorables de su historia desde aquel Sudáfrica 2010.

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