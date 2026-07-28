La selección de Italia nombra nuevo seleccionador en medio de la crisis tras el veto a Pirlo

Después de quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo, la reconstrucción de la Azzurra sufrió un duro revés con la renuncia de Paolo Maldini como director deportivo y de Leonardo como asesor de la Federación Italiana de Fútbol, apenas 16 días después de haber sido nombrados.

Ahora, con la estructura deportiva nuevamente vacante, la prioridad de la FIGC pasaba por nombrar cuanto antes a un nuevo entrenador que encabece la reconstrucción de una selección que supo conquistar cuatro Copas del Mundo, pero que lleva más de una década lejos de la escena internacional.

Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Claudio Villa - FIGC/GettyImages

Giovanni Malagò prometió que la designación llegaría en las próximas horas y finalmente anunciaron el regreso de Roberto Mancini como seleccionador de la azzurra. Recordemos que con él, Italia logró levantar su último título: la Eurocopa 2021.

El veto a Pirlo desató el conflicto

La salida de Paolo Maldini y Leonardo se produjo tras el rechazo de la FIGC a la contratación de Andrea Pirlo como nuevo seleccionador nacional. La decisión volvió a exponer las diferencias internas dentro de la federación y profundizó una crisis que parece no encontrar solución.

🚨🇮🇹 Paolo Maldini and Leonardo RESIGN from their roles as Italy Federation technical director and advisor.



Decision to leave the project just 10 days after joining due to president Malagò being against appointing Andrea Pirlo as new head coach for Italian national team.



The… pic.twitter.com/UYEtFJCjRw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Luego de la renuncia de Gennaro Gattuso tras el fracaso en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, la federación apostó por una renovación encabezada por Maldini, uno de los máximos ídolos del fútbol italiano. Su principal candidato para dirigir al combinado era Andrea Pirlo, otra leyenda de la Nazionale.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a que el exmediocampista sería oficializado como nuevo entrenador, el presidente Giovanni Malagò frenó la operación. Según trascendió, el motivo fue la relación de Pirlo como embajador de una casa de apuestas con capitales rusos, una situación que generó cuestionamientos mediáticos y terminó descartando su llegada.

La negativa provocó el inmediato malestar de Maldini y Leonardo, quienes decidieron abandonar el proyecto sin aceptar otras alternativas para el banco italiano.

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