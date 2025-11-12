La selección de mexicana se enfrentaría a Bélgica en la Fecha FIFA de marzo rumbo al Mundial 2026

La selección mexicana ha apalabrado un atractivo duelo amistoso ante Bélgica para la Fecha FIFA de marzo de 2026. El encuentro formará parte de la preparación final del tricolor de cara al Mundial, donde fungirá como una de las tres sedes principales.

El compromiso se disputaría después del enfrentamiento ante Portugal, ya confirmado para la misma ventana internacional. Sin embargo, el choque ante Bélgica no necesariamente se llevará a cabo en territorio mexicano, ya que una de las opciones que se analiza es un escenario neutral muy posiblemente en Estados Unidos.

El acuerdo entre federaciones aún no se firma oficialmente. La condición principal es que Bélgica asegure su clasificación directa a la Copa del Mundo sin tener que pasar por el repechaje. Una vez garantizado su boleto, se procederá a formalizar el compromiso en las próximas semanas.

La Federación Mexicana de Futbol tenía como primera opción enfrentar a Francia, actual subcampeón del mundo. No obstante, las negociaciones no prosperaron debido a diferencias logísticas y de calendario con la Federación Francesa. Fue entonces cuando surgió Bélgica como alternativa de alto nivel competitivo.

Para México, se trata de un examen importante. El conjunto europeo, liderado por Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Jeremy Doku, representa un rival de jerarquía internacional que permitirá medir el estado real del combinado dirigido por Javier Aguirre.

El 'Vasco', quien asumió el cargo de forma interina con miras al proceso mundialista, afrontará estos encuentros como parte de su última etapa al frente del 'Tri'. La idea del cuerpo técnico es afinar detalles tácticos y definir la base de jugadores que representará al país en el Mundial.

Tanto la Federación Mexicana como el propio Aguirre consideran fundamental enfrentar a selecciones europeas de élite para elevar el nivel competitivo. Bélgica, ubicada entre las diez mejores del ranking FIFA, será un rival ideal para cerrar la preparación rumbo al torneo más importante del planeta.

