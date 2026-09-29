La selección mexicana alistaría un uniforme especial para el año entrante

La selección mexicana alistaría el retorno de una importante novedad en materia de indumentaria para 2027. México y Adidas trabajan en el lanzamiento de una equipación especial que recuperaría el histórico color guinda, utilizado por el combinado nacional durante sus primeros años y prácticamente desaparecido de sus uniformes desde hace un siglo.

De acuerdo con información publicada por Footy Headlines, el sitio especializado en equipaciones de fútbol, la intención sería presentar este uniforme durante 2027 como parte de una colección conmemorativa. El diseño rendiría homenaje directamente a la vestimenta utilizada por México en 1927, recuperando una tonalidad que es cien por ciento alegórica a los orígenes del cuadro nacional.

𝑬𝒙𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒆: 𝑴𝒆𝒙𝒊𝒄𝒐 𝒕𝒐 𝑹𝒆𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒂𝒓𝒚 𝑲𝒊𝒕 𝒊𝒏 𝟐𝟎𝟐𝟕



Update - Sep 29, 2026: Spanish football kit channel Gol de Sergio has created a mockup of how the Adidas Mexico 2027 centenary kit could look, based on Adidas' anniversary designs and… pic.twitter.com/WUYTaWrZaF — Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 29, 2026

La propuesta supondría un cambio importante respecto a los colores asociados actualmente con la selección mexicana. Aunque el verde, blanco y rojo terminaron consolidándose como elementos característicos de sus camisetas, el guinda tuvo presencia durante las primeras décadas del combinado. Ahra, un siglo después, volvería como protagonista de una edición especial.

Por el momento, no existe un diseño definitivo presentado públicamente. Las imágenes que han circulado durante las últimas horas corresponden a conceptos elaborados a partir de la información disponible y no a fotografías oficiales del producto. Uno de esos diseños combina el guinda con detalles blancos, además de utilizar una estética retro para reforzar el homenaje histórico.

Mexico v Colombia - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

La equipación también podría formar parte de una tendencia de Adidas por recuperar elementos clásicos en productos conmemorativos.

En el concepto difundido aparece incluso el tradicional logotipo Trefoil de la marca alemana, acompañado por un escudo de México inspirado en diseños antiguos, aunque estos detalles todavía no deben considerarse confirmados para la camiseta definitiva.

El lanzamiento tendría un significado particular al producirse inmediatamente después de la Copa del Mundo de 2026 y justamente en el año del centenario de aquella indumentaria. De concretarse la información, México volvería a vestir de guinda en 2027, recuperando una imagen prácticamente olvidada y conectando a una nueva generación con los primeros capítulos de su historia futbolística.