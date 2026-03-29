La selección mexicana anuncia un nuevo partido de preparación de cara al Mundial 2026

En las últimas horas, la selección mexicana de fútbol lanzó un comunicado a través del cual informó, a sus aficionados, que sostendrían un nuevo partido de preparación de cara al Mundial 2026, en donde México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones.

¿Quién será el rival de México en este encuentro internacional?

Se trata del combinado de Ghana, y el partido se llevará a cabo en la cancha del estadio Cuauhtémoc, en Puebla, el día viernes 22 de mayo. La hora del compromiso aún no se confirma, pero ya es un hecho que los poblanos podrán disfrutar de la selección mayor antes de que dé inicio la justa mundialista.

🚨🇲🇽🇬🇭 OFICIAL. La Selección Mexicana ha comunicado que tendrá un partido de preparación ante Ghana.



El partido se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el próximo 22 de mayo.



Pendientes de conocer la hora. pic.twitter.com/GXqzwd87o9 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 29, 2026

¿Cómo llegará la selección mexicana de fútbol al Mundial 2026?

Al finalizar el compromiso entre México y Portugal el pasado sábado 28 de marzo, en la reinauguración del estadio Azteca (hoy estadio Banorte), hubo muchos abucheos en contra de la escuadra tricolor, poniendo en evidencia la molestia de los aficionados frente a lo mostrado por Javier Aguirre y sus dirigidos en los últimos compromisos.

Sin embargo, al analizar los resultados de los últimos cinco partidos del conjunto tricolor (sin contar el duelo del próximo martes 31 de marzo, ante la selección de Bélgica), nos encontramos con que han ganado cuatro y solo han perdido un encuentro (2-1 frente a la selección de Paraguay).

De hecho, si comparamos los números de México con los de Estados Unidos y Canadá, que son los otros anfitriones, nos damos cuenta de que son los mexicanos los que están cerrando de mejor manera de cara a un mundial que hará historia, y en donde los reflectores de todos los aficionados estarán puestos sobre ellos. Esperando resultados positivos, sí, porque el fútbol se mide con base en cuántas victorias logras conseguir, pero también prestarán atención a las formas, y ahí México es donde, aparentemente, está quedando a deber.

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