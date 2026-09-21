La selección mexicana pierde una pieza clave dentro del cuerpo técnico

Cuando nadie lo veía venir, la selección mexicana tendrá que realizar un ajuste clave dentro de su cuerpo técnico durante el comienzo de la era de Rafael Márquez. Pol Lorente dejará de formar parte del combinado nacional y, por lo tanto, no continuará desempeñándose dentro de su rol de preparador físico del 'Tri' durante este nuevo proceso mundialista.

La determinación de abandonar el proyecto mexicano fue tomada directamente por Lorente, quien decidió regresar a su país para continuar su carrera profesional. Lorente se suma al Valencia, institución que atraviesa una nueva etapa deportiva y que desde ahora tendrá a Javier Aguirre como responsable de su primer equipo.

¡GOLPE AL TRI! 😬



Pol Lorente, preparador físico de la Selección Mexicana, era uno de los elementos más importantes del cuerpo técnico de Rafa Márquez.



Ahora se despide del conjunto nacional para acompañar al Vasco en el futbol español.https://t.co/DMSXkzaDCo pic.twitter.com/99jk2z2pfo — MedioTiempo (@mediotiempo) September 20, 2026

El movimiento vuelve a reunir profesionalmente a Lorente y Aguirre, quienes trabajaron juntos en el Mallorca y más recientemente en la selección mexicana. Precisamente fue el 'Vasco' quien llevó al preparador físico al combinado nacional, convirtiéndolo posteriormente en uno de los integrantes importantes de su cuerpo técnico.

Tras finalizar aquella etapa encabezada por Aguirre, Lorente permaneció dentro de la estructura de la selección mexicana durante el cambio de entrenador. Rafael Márquez había contemplado inicialmente al español dentro de su nuevo grupo de trabajo, pues durante la Copa del Mundo demostró estar a la altura de la exigencia.

Atletico San Luis v Monterrey - Torneo Apertura 2021 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

La salida responde exclusivamente a la decisión de Lorente de aprovechar la posibilidad de rgresar al futbol español y reencontrarse con Aguirre. El Valencia será su nuevo destino y significará también su regreso a LaLiga, ahora formando parte de un proyecto que comenzará prácticamente desde cero bajo las órdenes del entrenador mexicano.

Para Aguirre, la incorporación supone recuperar a un hombre de su total confianza y con quien ya conoce perfectamente la metodología de trabajo. Lorente acompañará nuevamente a Javier dentro de un entorno de emergencia en España, pues el Valencia milita en zona de descenso.

Mientras tanto, Márquez deberá modificar parcialmente la estructura que había diseñado para iniciar su ciclo al frente del de México. El mismo inicia esta semana durante la última fecha FIFA del año, misma que por cierto, será la más larga de la historia.

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