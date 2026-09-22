La selección mexicana pisará territorio Rayado tras años de ausencia

La selección mexicana volverá a la actividad internacional durante la fecha FIFA de noviembre. El combinado nacional ya conoce la sede para uno de esos encuentros: Monterrey recibirá nuevamente al cuadro nacional después de ocho años.

Será el próximo 17 de noviembre cuando México dispute la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El encuentro se celebrará en el Estadio BBVA, casa de Rayados de Monterrey, escenario que volverá a recibir al representativo nacional para un compromiso de carácter oficial.

¡DESPUÉS DE 8 AÑOS! 🇲🇽🏟️🤠



La Selección Mexicana regresará a la Sultana del Norte para disputar el 17 de noviembre la vuelta de los cuartos de final de la Nations League, en la cancha de Rayados. Será una de las primeras grandes pruebas para Rafa Márquez al frente del combinado… pic.twitter.com/jAQ2QAUQnK — Claro Sports (@ClaroSports) September 21, 2026

De esta manera, la selección regresará a la Sultana del Norte después de una ausencia bastante larga. La última ocasión en que el combinado mexicano jugó en Monterrey fue en octubre de 2018, cuando enfrentó a Costa Rica y consiguió una victoria por marcador de 3-2 en tierras regias.

El compromiso de noviembre tendrá además una importancia considerable dentro del nuevo proceso de la selección mexicana. El partido corresponderá a la vuelta de los cuartos de final de la Nations League, por lo que estará directamente en juego la clasificación a las semifinales del torneo organizado por la CONCACAF.

Mexican Football Federation Unveils Rafael Marquez As New Coach Of National Team | Hector Vivas/GettyImages

El rival se desconoce. El mismo se ha de definir durante esta fecha FIFA en la que otros equipos de la zona se cruzan entre sí en rondas primarias.

La elección del Estadio BBVA también permitirá que la selección mexicana vuelva a acercarse a la afición regia, que no ha podido observar al equipo nacional en su ciudad durante los últimos ocho años. Monterrey recuperará así un partido de México dentro de uno de los mejores estadios del continente.

La fecha FIFA de novimbre representará, por tanto, una nueva etapa competitiva para México y tendrá como uno de sus principales escenarios la casa de Rayados. Ocho años después de su última presentación en Monterrey, la selección volverá a la ciudad con la misión de avanzar en la Nations League.