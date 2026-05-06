La selección mexicana responde a la amenaza de Chivas

El fútbol mexicano de nueva cuenta ha vivido un capítulo gris. Ayer por la noche se confirmó que los jugadores de Toluca que fueron parte del primer corte de Javier Aguirre, estarán disponibles para jugar con su club en la vuelta de la semifinal de CONCACAF.

Esto, rompe por con lo acordado, pues la fecha límite que los clubes firmaron pactaba los duelos de ida de la semana anterior. Como medida de descontento, la directiva de Chivas exigió a sus jugadores regresar de forma inmediata con el club. En respuesta al cuadro de Verde Valle, desde la Federación Mexicana de Fútbol han lanzando el siguiente comunicado.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

La Selección Nacional de México Informa: Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre. Federación Mexicana de Fútbol

Adicional al recordatorio de que la concentración inicia hoy, la gente del Tri amenaza a cada jugador llamado. Quien no acuda a la concentración el día de hoy, estará fuera de la Copa del Mundo.

Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo. Federación Mexicana de Fútbol

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Esto es el inicio de una batalla entre clubes y Federación. La explosión de Amaury Vergara exigiendo la vuelta de sus jugadores, ha provocado una respuesta inmediata y radical de la selección mexicana.

En todo caso, los más afectados son los seleccionados. Sobre todo los de Chivas. Ahora están en medio de la espada y la pared: retornar con su club y cumplir con las exigencias del mismo o quedarse con el Tri y seguir soñando con el Mundial. Un drama que surge de una pésima gestión de la crisis e incumplimiento de lo firmado semanas atrás.

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