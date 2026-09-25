La selección mexicana va con todos los elegibles en el duelo ante Colombia

El inicio de la era de Rafael Márquez como técnico de la selección mexicana ha llegado. Tras partir como primer auxiliar de Javier Aguirre en la etapa previa, hoy el ex zaguero del Fútbol Club Barcelona tomará la riendas de las escuadra nacional con el fin de llegar a la Copa del Mundo 2030 y firmar una presentación histórica.

El parón FIFA de septiembre y octubre marcará al punto de partida para Márquez. El primero cotejo donde Rafael será el número uno al frente del Tri será un amistoso en contra de Colombia en Baltimore. Para este duelo y luego de algunas dudas a lo largo de la semana, se ha confirmado que el entrenador va con el grupo completo.

🚨¡Santi Gimenez y Jeremy Márquez viajan con México! 😱🇲🇽⚽✈️ Listos para el debut ante Colombia. #SelecciónMexicana https://t.co/4or5YQreK9 pic.twitter.com/hoSYtkvQw7 — Claro Sports (@ClaroSports) September 24, 2026

Se ha confirmado que tanto Jeremy Márquez como Santiago Giménez viajarán junto con el resto del grupo rumbo a Baltimore para el duelo ante los colombianos. Tanto el polivante de Cruz Azul como el centro delantero del Porto entrenaron por separado a lo largo de la semana, sin embargo, se les considera óptimos para jugar.

Sin embargo, es clave señalar que el llamado no significa necesariamente que ambos vayan a tener minutos. De hecho, se entiende que lo más posible para los dos jugadores es que partan desde la suplencia con el fin de darle retorno a la actividad de forma paulatina.

FBL-MEXICO-TRAINING | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

A la par, se ha confirmado que César Montes sí causa baja para el encuentro. El central del Lokomotiv de Moscú no pudo recuperarse de una lesión que arrastra desde un par de semana atrás por lo que, volará de vuelta a Rusia para reportar con su club. Su lugar será tomado por Dagoberto Espinoza del América.

La fichas están en el tablero para que Rafael Márquez se estrene como entrenador nacional. Ahora, el muy joven técnico deberá elegir entre los nombres a disposición para formar su primer once al frente del combinado nacional.

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