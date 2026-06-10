La selección que será campeona del Mundial 2026 según Opta

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya entró en su etapa final y las proyecciones estadísticas comienzan a marcar tendencias.

En su último informe, la supercomputadora de Opta Analyst realizó cerca de 10.000 simulaciones de la competencia y señaló a la selección de España como el combinado con más probabilidades de consagrarse con el estandarte el próximo 19 de julio.

With just one day to go until the 2026 FIFA World Cup begins, here are the latest Opta supercomputer projections. pic.twitter.com/ZFkssN0L5l — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 10, 2026

Según el modelo estadístico, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente cuenta con un 16% de posibilidades de levantar la Copa del Mundo, una cifra que lo coloca por delante de otras potencias y refleja el gran momento que atraviesa internacionalmente.

El ranking de los principales candidatos

Detrás de España aparecen Francia e Inglaterra, dos selecciones que llegan al torneo con planteles llenos de figuras y una importante continuidad en sus proyectos deportivos. Los franceses cuentan con un 12,9% de probabilidades de conquistar el título, mientras que los ingleses alcanzan el 10,8%.

Argentina, la vigente campeona del mundo, figura en el cuarto lugar de la clasificación elaborada por Opta. La Albiceleste registra un 10,1% de chances de defender el trofeo obtenido en Qatar 2022, manteniéndose entre los equipos con mayores posibilidades de alcanzar las instancias decisivas.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Julian Finney/GettyImages

Más atrás aparecen Portugal (7,1%), Brasil (6.6%) y Alemania (5.9%), tres selecciones históricas que buscarán volver a ocupar un lugar de privilegio en la cita mundialista. Países Bajos, Noruega y Bélgica completan el Top 10 de aspirantes, según las simulaciones, con un promedio de entre 3,9% y 2,4%.

Colombia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Croacia, Ecuador, Estados Unidos, Japón, Turquía y México integran el resto de los veinte equipos con mayores probabilidades de pelear por el título, con un rango estadístico por debajo del 1,9% según las representaciones de la supercomputadora.

De acuerdo con las simulaciones, en el 35,9% de los casos el campeón termina siendo una selección que nunca ganó la Copa del Mundo. Aún así, en varias de las últimas ediciones, el resultado final no coincidió con el favorito señalado previamente por el modelo estadístico; una muestra más de que el fútbol sigue siendo difícil de predecir hasta para los algoritmos más avanzados.

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