Estos amistosos y entrenamientos están trayéndole más dolores de cabeza que otra cosa a los equipos que se preparan para jugar el Mundial. Ahora, la mala noticia llegó para la selección de Brasil ya que Wesley sufrió una lesión durante el amistoso frente a Egipto y quedó descartado para la Copa del Mundo, inconveniente que modifica los planes de Carlo Ancelotti a pocos días del debut de la Canarinha.

El lateral de la Roma abandonó el partido disputado en Ohio a los 16 minutos luego de sentir una molestia en la zona de la ingle. Desde ese momento la preocupación se instaló en la delegación brasileña y las pruebas médicas realizadas este domingo confirmaron el diagnóstico que no querían escuchar.

Brazil Portraits - FIFA World Cup 2026 | Karl Bridgeman - FIFA/GettyImages

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que la resonancia magnética detectó una lesión muscular en el aductor del muslo izquierdo. A partir de ese resultado, el defensor fue desafectado de la lista mundialista y ya no podrá participar del torneo que comenzará para Brasil el próximo 13 de junio frente a Marruecos.

La noticia golpea especialmente a Ancelotti debido a que Wesley ocupaba un lugar importante dentro de la estructura defensiva del equipo. De hecho, era el único lateral derecho específico dentro de la convocatoria de 26 futbolistas presentada por el DT.

Las cámaras captaron al jugador visiblemente afectado luego de dejar el campo de juego en el amistoso. Wesley no pudo contener las lágrimas en el banco de suplentes y desde los primeros minutos pareció comprender la gravedad de la situación.

O LANCE DA LESÃO! 🏥🇧🇷



Confira o lance que causou a lesão do lateral-direito Wesley durante o amistoso contra o Egito. Após ser substituído, o jogador deixou o gramado emocionado e foi às lágrimas no banco de reservas.



Na Copa, com o Brasil em cada Lance!#Redes4 #LanceInforma… pic.twitter.com/QDaSWRnCMd — Lance! (@lancenet) June 7, 2026

"La resonancia magnética reveló una lesión muscular en el aductor del muslo izquierdo", expresó la CBF en el comunicado oficial. Además, el organismo le dedicó unas palabras al defensor. "La CBF lamenta la lesión. Wesley es un jugador muy querido por el grupo y siempre se le considerará parte de este equipo que aspira a su sexto título mundial", señaló la federación.

Para cubrir la vacante, Ancelotti decidió convocar a Éderson, mediocampista del Atalanta. El futbolista de 26 años se incorporará a la concentración brasileña en Estados Unidos durante la jornada del lunes.

Brazil have called up Atalanta midfielder Ederson, for whom Manchester United have reached an agreement to sign, to replace the injured Wesley in their World Cup squad.



The 26-year-old, who is set to move to Old Trafford for a €40.5million fixed fee plus €4.5m in add-ons,… pic.twitter.com/5VtBHEc6XW — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 7, 2026

La decisión llamó la atención debido a que Brasil perdió un lateral derecho y el reemplazante seleccionado ocupa otra posición. Además, con Wesley fuera de la lista, las principales alternativas para cubrir ese sector pasarían entonces por Danilo e Ibáñez, que podrían desempeñarse por el costado derecho de la zaga.