La situación clave que podría alterar la estrategia de fichajes del FC Barcelona en enero

Hace apenas unos días, el director deportivo del FC Barcelona, ​​Deco, reveló que el club no tenía previsto estar activo durante el mercado de fichajes de enero, pero esa afirmación podría resultar falsa debido a un jugador en concreto: Ronald Araujo.

El internacional uruguayo solicitó al club una excedencia para atender un asunto personal. El Barcelona le concedió una excedencia y está dispuesto a esperar y apoyar a su vicecapitán todo el tiempo que necesite.

Sin embargo, dado que no hay una fecha límite para el regreso de Araujo, los Culés están preparados para explorar el mercado de fichajes de enero en busca de un central que pueda cubrir la ausencia del uruguayo, según MARCA.

Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Pedro Salado/GettyImages

Cualquier posible fichaje tendría que ser a un coste relativamente bajo. La precaria situación financiera del Barcelona es de sobra conocida y no es realista esperar que el club se gaste una fortuna en refuerzos. El Fair Play Financiero no permitía a los catalanes inscribir a toda su plantilla hasta el tercer partido de la Liga.

Con la ausencia de Araujo, Pau Cubarsí, Eric García, Andreas Christensen y Gerard Martín son las opciones actuales de Hansi Flick para la defensa central. No es precisamente una rotación reducida, pero la situación de Araujo, sumada a la repentina salida de Iñigo Martínez durante el verano, redujo las alternativas de Flick.

Por lo tanto, los informes indican que si el Barcelona mantiene su actividad en el mercado de fichajes de enero, se centraría exclusivamente en reforzar el corazón de la zaga.

Joan Laporta habla sobre los planes del FC Barcelona para enero



Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Robin Jones/GettyImages

Apenas días después de que Deco dijera que "no creía que (el Barcelona) necesitara refuerzos en este momento", el presidente del club, Joan Laporta, habló sobre la situación y contradijo a su director deportivo.

"Seguro que puede haber oportunidades en el mercado. Si tenemos que reforzar el equipo, lo haremos. No puedo decirte si vamos a fichar a alguien, pero si es necesario, lo haremos", declaró Laporta.

El presidente del Barcelona también se refirió a la situación de Araujo, revelando que ha estado en contacto con el defensa y que todo el club le ofrece su apoyo incondicional.

“Él (Araujo) me lo agradeció y me dijo que volverá a estar motivado. Son temas delicados y necesitamos profesionales que los gestionen. Es un hombre sensato y emocional. Es un jugador que necesitamos; no tenemos otro con sus características”, continuó Laporta.

Araujo no ha vestido la camiseta del Barcelona desde su expulsión en la primera parte de la dolorosa derrota por 3-0 contra el Chelsea.

El Barcelona tenía como objetivo el verano de 2026 para buscar refuerzos. Un delantero centro y un extremo siguen siendo posiciones necesarias, pero el club no tenía previsto abordarlas en el mercado de fichajes de enero.

Ahora, el club espera el regreso de Araujo mientras empieza a analizar cualquier posible oportunidad para reforzar la que, sin duda, ha sido una línea defensiva débil esta temporada.