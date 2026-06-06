Messi y Cristiano Ronaldo jugarán en el Mundial 2026 su sexta copa del mundo cada uno, lo que marca un hito absoluto para dos de los mejores de la historia. Uno ya la ganó y busca su segunda personal, mientras que el otro quiere hacer historia bordando la primera estrella en el escudo de su selección.

Por un lado aparece Leo Messi, con la gloria absoluta en sus hombros tras la consagración en Qatar 2022 y toda Argentina se ilusiona con la posibilidad de que guíe a su país a la cuarta estrella. "¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso", dijo en un audio difundido en las últimas horas el recientemente fallecido Indio Solari, ícono del rock nacional argento. El país entero piensa (y quiere) lo mismo.

Del otro está Cristiano Ronaldo, uno de los responsables de que Portugal haya sido competitiva en la historia moderna del fútbol europeo y siendo el emblema de los títulos conseguidos: dos UEFA Nations League y una Eurocopa. Es una máquina de perseguir récords y cuenta con laderos brillantes como Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto y más futbolistas de la más alta élite.

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Lars Baron/GettyImages

La comparativa en mata-mata de Mundiales

En los partidos a eliminación directa en Copas del Mundo, el argentino domina las estadísticas a gusto y placer: desde participaciones hasta influencia, sumado al trofeo que tiene, Messi ha sido mucho más destacado que Cristiano Ronaldo. Eso si, el rosarino tiene a su favor el hecho de integrar una selección de una tradición mundialista mucho más grande que la del nacido en la Isla de Madeira.

En 2026 está estadística seguramente se modifique, ya que tanto Argentina como Portugal son candidatos a pasar la fase de grupos como primeros. Si se da una combinación nada descabellada de resultados, estas dos selecciones podrían cruzarse en cuartos de final.

Campo estadístico Leo Messi Cristiano Ronaldo Mundiales jugados 5 5 Partidos en mata-mata 12 8 Goles 5 0 Asistencias 6 0 Pases clave 33 8 Regates completados 61 12