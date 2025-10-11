La segunda temporada de Endrick Felipe Moreira de Souza en el Real Madrid está siendo un calvario, al punto que parece no contar para el nuevo entrenador Xabi Alonso, ni siquiera como reemplazante directo de Kylian Mbappé; rol que sí tuvo en su primer curso en el Santiago Bernabéu, con Carlo Ancelotti en el banquillo.

Es por ello que, de acuerdo a informaciones publicadas por The Athletic, el atacante de 19 años estaría valorando una salida en calidad de préstamo durante el mercado invernal, misma que le sirva para sumar minutos y recuperar protagonismo en pro de convencer al propio Ancelotti, ahora seleccionador de Brasil, de incluirlo en la lista definitiva del Mundial del 2026.

Endrick no ha disputado un sólo minuto oficial en la presente campaña y su última aparición data del penúltimo encuentro liguero de la 2024/2025, ejercicio en el que coleccionó siete goles y una asistencia en 37 desafíos entre todas las competiciones. Desde el verano pasado dos lesiones musculares consecutivas frenaron su progresión, y aunque estuvo disponible para accionar en el Madrid tras el parón internacional de septiembre, Xabi no le dio oportunidad en ninguno de los siete encuentros posteriores.

⚡️Xabi Alonso told Endrick it will be difficult to get regular playing time & he stayed as his priority is to succeed at Real Madrid

➕The case will be reviewed in January

➕His maturity, dedication and talent are highlighted at Valdebebas@TheAthleticFChttps://t.co/53qluCPGmy — Mario Cortegana (@MarioCortegana) October 10, 2025

Es cierto que la falta de continuidad significó un ligero un problema en la etapa anterior con Ancelotti, pero la situación actual parece mucho más complicada. Pese a haber heredado la emblemática camiseta número 9, el canterano del Palmeiras no ha logrado convencer al cuerpo técnico de Alonso, motivo por el cual valora seriamente cambiar de aires en la venidera ventana de transferencias.

Además de no poderle hacer frente a su competencia con el mismo Mbappé, mejor goleador del fútbol español, el atacante sudamericano también parece haber perdido la disputa de un cupo dentro de las rotaciones del Real con Gonzalo García, la gran sorpresa de los recientes meses debido al enorme Mundial de Clubes realizado.

¿Endrick tiene opción de ir al Mundial del 2026 con Brasil?

Dicha ausencia en el terreno de juego con los merengues también ha tenido repercusión en la selección brasileña, tanto que Endrick ha quedado fuera de las últimas tres convocatorias de Ancelotti, así que le urge empezar a actuar con regularidad si aspira representar a La Canarinha en la Copa del Mundo de México/Estados Unidos/Canadá.

Eso sí, al madridista no le será fácil obtener una plaza en la demarcación de "9" de La Verdeamarela para el magno evento de FIFA, ya que Joao Pedro, Richarlison e Igor Jesus parten con clara ventaja actualmente, a la vez que la perla Estevao, igual que Rodrygo Goes y Matheus Cunha también pueden trabajar allí, sin olvidar a Vinícius Júnior, la máxima referencia ofensiva de dicho país y quien, con Ancelotti, tampoco se debe descartar que accione en determinados momentos en dicha parcela.