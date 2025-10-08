Las declaraciones de Rodrygo Goes sobre su suplencia en el Real Madrid de Xabi Alonso

Rodrygo Goes es parte de la etapa de transición marcada por la competencia feroz en el frente ofensivo del Real Madrid, y la confianza limitada que, por ahora, le otorga Xabi Alonso.

El delantero brasileño, que cumple su séptima temporada con el primer equipo blanco, estuvo cerca de salir del Santiago Bernabéu durante el pasado verano. Los merengues incluso lo pusieron en el mercado y diversos rumores señalaron el interés de clubes como el Manchester City y el Tottenham Hotspur, dispuestos a pagar cerca de 70 millones de euros.



Sin embargo, ninguna propuesta alcanzó una cifra que convenciera a la directiva que preside Florentino Pérez, por lo que el canterano del Santos se quedó en el plantel.

Pese a su comprobada calidad y experiencia, Rodrygo no ha tenido un papel protagónico en este inicio de campaña, tanto que suma 305 minutos repartidos en ocho partidos oficiales; un registro que refleja su rol secundario dentro de los esquemas de Xabi. Pues el entrenador tolosarra ha apostado por un tridente ofensivo formado por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y el joven Franco Mastantuono, mientras que Brahim Díaz se ha consolidado como la primera alternativa de recambio; incluso Arda Güler, habitual centrocampista en esta 2025/2026, ha sido utilizado en su vieja posición, de extremo derecho (a pierna cambiada) antes que Rodrygo, más allá de que este último sí ha superado en la rotación de delanteros del Madrid a los jóvenes Gonzalo y Endrick.

“¿Estar en el banquillo esta temporada? Hay que respetar las decisiones del entrenador. Si soy titular, jugaré al 100%, y si estoy en el banquillo, lo mismo”, aseguró el paulista al diario AS, al tiempo de acotar que "si juego 20 minutos, tengo que aprovecharlos al máximo. Intento disfrutar cada minuto en este club”.

Claro que el buen inicio de contienda del Real Madrid, líder de LaLiga con siete victorias en ocho jornadas, y uno de apenas seis equipos en ganar sus dos compromisos iniciales en esta Champions League, avalan las decisiones que viene tomando Xabi Alonso en los primeros compases de su proyecto, donde Rodrygo no parece ser una carta de confianza.

