La supercomputadora de Opta predice la clasificación final de LaLiga tras la jornada 12

La nueva temporada de LaLiga arrancó a puro fútbol y tuvo grandes emociones en sus primeras ocho fechas, donde un grande perdió el invicto en un derbi perdiendo por goleada y algunos equipos que no suelen pelear amenazan con hacer excelentes campañas en esta 2025/26.

El FC Barcelona fue el gran ganador de la jornada 12, ya que ganó de manera épica en su visita al Celta de Vigo en Balaídos por 4-2 gracias a los goles de Lamine Yamal y el hattrick de Robert Lewandowski.

Por su parte, el Real Madrid complicó su estadía en la cima de LaLiga empatando sin goles frente al Rayo Vallecano. Esto representó que el FC Barcelona quede a tan solo tres puntos de ellos.

Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Así es como la supercomputadora de Opta proyecta que se desarrollará la carrera por el título de LaLiga.

Tabla de posiciones de LaLiga 2025/26 prevista por la supercomputadora

El camino al título

Posición Equipo Puntos actuales Puntos esperados Posibilidad de ser campeón 1° Real Madrid 31 85.84 58.55% 2° FC Barcelona 28 82.41 32.32% 3° Atlético de Madrid 25 74.60 6.95%



* Basado en como finalizaría el podio

Según la supercomputadora de Opta, el Real Madrid le arrebataría el título conseguido la temporada pasada al FC Barcelona y se proclamaría campeón de la primera división del fútbol español, aventajando a su clásico rival por dos puntos. El Atlético terminaría tercero, solamente con el 6% de chances de levantar el trofeo.

Puestos de UEFA Champions League

Posición Equipo Puntos actuales Puntos esperados Posibilidad de clasificar a UCL 4° Villarreal 26 70.12 76.88% 5° Real Betis 20 60.12 19.19% 6° Athletic Club 17 52.56 3.83% 7° Rayo Vallecano 15 51.41 2.64% 8° Espanyol 18 49.16 1.38% 9° Celta de Vigo 13 48.68 1.33% 10° Sevilla 16 48.25 1.07%

La lucha por ingresar a la próxima edición de la UEFA Champions League será compleja y apretada hasta las últimas fechas, y varios equipos de los denominados tradicionales sacarían ventaja en el tramo final de la campaña para sacar su boleto a la gran competencia europea de clubes.

Los que no logren ir a por la Orejona, sin dudas tendrán buenas oportunidades de competir en la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, los dos otros objetivos continentales importantes de los clubes.

