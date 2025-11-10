La supercomputadora de Opta predice la clasificación final de LaLiga tras la jornada 12
La nueva temporada de LaLiga arrancó a puro fútbol y tuvo grandes emociones en sus primeras ocho fechas, donde un grande perdió el invicto en un derbi perdiendo por goleada y algunos equipos que no suelen pelear amenazan con hacer excelentes campañas en esta 2025/26.
El FC Barcelona fue el gran ganador de la jornada 12, ya que ganó de manera épica en su visita al Celta de Vigo en Balaídos por 4-2 gracias a los goles de Lamine Yamal y el hattrick de Robert Lewandowski.
Por su parte, el Real Madrid complicó su estadía en la cima de LaLiga empatando sin goles frente al Rayo Vallecano. Esto representó que el FC Barcelona quede a tan solo tres puntos de ellos.
Así es como la supercomputadora de Opta proyecta que se desarrollará la carrera por el título de LaLiga.
Tabla de posiciones de LaLiga 2025/26 prevista por la supercomputadora
El camino al título
Posición
Equipo
Puntos actuales
Puntos esperados
Posibilidad de ser campeón
1°
Real Madrid
31
85.84
58.55%
2°
FC Barcelona
28
82.41
32.32%
3°
Atlético de Madrid
25
74.60
6.95%
* Basado en como finalizaría el podio
Según la supercomputadora de Opta, el Real Madrid le arrebataría el título conseguido la temporada pasada al FC Barcelona y se proclamaría campeón de la primera división del fútbol español, aventajando a su clásico rival por dos puntos. El Atlético terminaría tercero, solamente con el 6% de chances de levantar el trofeo.
Puestos de UEFA Champions League
Posición
Equipo
Puntos actuales
Puntos esperados
Posibilidad de clasificar a UCL
4°
Villarreal
26
70.12
76.88%
5°
Real Betis
20
60.12
19.19%
6°
Athletic Club
17
52.56
3.83%
7°
Rayo Vallecano
15
51.41
2.64%
8°
Espanyol
18
49.16
1.38%
9°
Celta de Vigo
13
48.68
1.33%
10°
Sevilla
16
48.25
1.07%
La lucha por ingresar a la próxima edición de la UEFA Champions League será compleja y apretada hasta las últimas fechas, y varios equipos de los denominados tradicionales sacarían ventaja en el tramo final de la campaña para sacar su boleto a la gran competencia europea de clubes.
Los que no logren ir a por la Orejona, sin dudas tendrán buenas oportunidades de competir en la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, los dos otros objetivos continentales importantes de los clubes.
