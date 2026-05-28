La supercomputadora de Opta predice las posibilidades de la USMNT en el Mundial de 2026

La selección de Estados Unidos anunció de manera oficial su lista de convocados para la Copa del Mundo 2026, el grupo de 26 jugadores que esperan llevar al país a su mejor actuación histórica en un torneo, precisamente en suelo estadounidense.

La lista de 26 jugadores seleccionada por el entrenador Mauricio Pochettino combina experiencia y juventud, y la mitad de ellos se preparan para su segunda Copa del Mundo. Sin embargo, la selección de la plantilla no está exenta de polémica, con algunas omisiones notables.

Aun así, la selección estadounidense y su llamada "generación dorada" llegan al Mundial con la expectativa de llegar lejos. En la primera Copa del Mundo con 48 equipos, el país coanfitrión cuenta con muchos elementos a su favor para cumplir con las altas expectativas, principalmente el apoyo de su afición y un grupo asequible.

A menos de tres semanas del debut de la selección estadounidense en el Mundial, la supercomputadora Opta ha estado analizando las estadísticas. Tras el anuncio de la lista de convocados, así es como Opta prevé que le irá al equipo de Pochettino en el Mundial 2026.

La supercomputadora de Opta predice las probabilidades del USMNT en la fase de grupos del Mundial 2026

Ha llegado el momento de que la selección masculina de Estados Unidos aproveche la oportunidad | Kevin C. Cox/GettyImages

La selección de Estados Unidos es el equipo mejor clasificado del Grupo D. Como país anfitrión, Estados Unidos no tenía previsto enfrentarse a las potencias mundiales durante la primera ronda, lo que ya de por sí le auguraba una fase de grupos favorable.

En cambio, el equipo de Pochettino se enfrentará a Paraguay en su debut en el torneo, antes de medirse a Australia y finalizar su camino en la fase de grupos con un partido contra Turquía. La selección estadounidense, número 16 del ranking mundial, no se enfrentará a ningún otro equipo entre los 20 mejores durante la fase de grupos, siendo Turquía, número 22 del ranking, el equipo mejor clasificado al que se enfrentará.

Como resultado de este contexto, la selección estadounidense es, sin duda, la favorita para ganar el Grupo D, y Opta coincide con esta valoración. El superordenador le otorga a Estados Unidos un 32,83 % de probabilidades de ganar el grupo, una ligera ventaja sobre Turquía, que cuenta con un 29,04 %.

Opta considera improbable una eliminación humillante en la fase de grupos para la selección estadounidense. Debido a la ampliación del torneo a 48 equipos, los dos primeros clasificados de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros lugares, avanzarán a la fase eliminatoria: la recién añadida ronda de dieciseisavos de final. El sistema informático le otorga a la selección estadounidense un 76,94 % de probabilidades de superar la fase de grupos y llegar a los dieciseisavos de final.

Equipo Probabilidades de ganar el Grupo D Probabilidades de avanzar a la ronda de 32 Estados Unidos 32.83 76,94 Turquía 29.04 73.17 Paraguay 20.51 63,62 Australia 17.62 58,77

La supercomputadora de Opta predice las probabilidades de que la USMNT avance a la fase eliminatoria del Mundial 2026

¿Le espera un verano histórico a la selección de Estados Unidos? | Andrew J. Clark/ISI Photos/USSF/GettyImages

Si la selección estadounidense termina primera del Grupo D, se enfrentaría al mejor tercer clasificado de los Grupos B, E, F, I o J. Sin embargo, independientemente del rival en dieciseisavos de final, Opta otorga a los estadounidenses una alta probabilidad de ganar el encuentro, con un 42,9% de posibilidades de avanzar a octavos de final.

Las cosas se complican cuando llega la ronda de octavos de final. La selección estadounidense solo ha llegado a cuartos de final una vez en sus seis participaciones anteriores, y la supercomputadora le otorga un 19,73 % de probabilidades de lograrlo esta vez. No es el mejor panorama, considerando que 15 equipos tienen mayores probabilidades, según Opta, pero si Estados Unidos quiere lograr un resultado histórico en la Copa del Mundo, tendrá que desafiar las probabilidades.

“¿Por qué no nosotros?” se ha convertido en el lema de la selección estadounidense de cara al Mundial, y Pochettino se atreve a soñar con llegar al menos a semifinales, si no más lejos. Sin embargo, Opta le da a Estados Unidos solo un 8,08% de probabilidades de ser uno de los cuatro semifinalistas este verano.

La selección de Estados Unidos tiene una escasa probabilidad del 3,26% de llegar a la final de la Copa del Mundo por primera vez en la historia, y finalmente, Opta le otorga a Estados Unidos solo un 1,33% de posibilidades de terminar el verano cubierto de gloria al levantar su primer trofeo de la Copa del Mundo.

Para ponerlo en contexto, España tiene las mayores probabilidades de ganar el Mundial 2026, con un 16,06% según Opta.

Ronda Posibilidades de la selección de Estados Unidos de lograrlo Octavos de final 42,9% Cuartos de final 19,73% Semifinal 8,08% Final 3,26% Ganar la Copa del Mundo 2026 1,33%

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