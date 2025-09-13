La supercomputadora del CIES revela sus predicciones para las ligas europeas 2025/26

Con el inicio de las grandes competiciones europeas, las expectativas por los títulos nacionales ya se sienten en todo el continente. Mientras clubes como Liverpool, Barcelona o Nápoles buscan defender su corona, otros gigantes se preparan para destronar a los campeones y escribir su propio capítulo en la historia.

Un estudio puramente estadístico

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Observatorio de Fútbol CIES ha publicado un estudio basado en un modelo estadístico que combina factores deportivos, económicos y demográficos para pronosticar los ganadores de las 15 ligas más importantes de Europa en la temporada 2025/26.

En la Premier League, el Liverpool parte con un 28,9% de opciones para revalidar su título, aunque el Arsenal (18,8%) aparece como un rival dispuesto a presionar hasta el final. En Italia, la Serie A se perfila como una de las competiciones más abiertas: el Inter, finalista de la Champions la pasada campaña, es el gran favorito con un 25,6% de probabilidades, por delante del Nápoles.

El efecto Xabi Alonso

En España, el modelo proyecta un nuevo pulso entre Real Madrid y Barcelona, con ventaja para los blancos (40,6%) gracias al efecto de la llegada de Xabi Alonso, frente al 29,6% de los culés. En cambio, en ligas más dominadas por un solo club, la predicción es clara: Bayern Múnich (61,4%) y PSG (73,0%) deberían imponerse en Alemania y Francia, respectivamente.

Resto de Europa

En el resto de Europa, el Feyenoord amenaza con romper la hegemonía del PSV en Países Bajos, el Brujas quiere recuperar el trono en Bélgica, mientras que en Turquía, Chequia y Grecia, los favoritos vuelven a ser Galatasaray, Slavia de Praga y Olympiacos. Por su parte, Legia de Varsovia, RB Salzburgo y Basilea son señalados como aspirantes a levantar los títulos en Polonia, Austria y Suiza.

Un año más, la estadística ofrece su veredicto, pero será el terreno de juego quien dicte sentencia.