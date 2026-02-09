La temporada actual de Mbappé en el Real Madrid comparada con la 2012/13 de Leo Messi en el Barcelona

El delantero francés de el Real Madrid volvió a anotar en la victoria del equipo blanco sobre el Valencia, consolidando un registro que lo coloca entre los grandes históricos de LaLiga, demostrando que no solo lucha por el título con el Barcelona, sino también por la Bota de Oro, un galardón que parece al alcance de su impresionante rendimiento.

A diferencia de Messi en aquella temporada 2012/2013, que llegó a 35 goles a esta altura con solo 4 penales, Mbappé ha convertido 8 desde los doce pasos, mostrando también su efectividad en situaciones clave. Estos números subrayan la capacidad del galo para mantener un nivel constante de cara al gol, incluso en un campeonato donde la pelea por el título sigue abierta y reñida.

Hasta ahora, solo tres jugadores en la historia de LaLiga habían logrado marcar 23 goles o más a estas alturas del torneo. Mbappé se suma a este selecto grupo, que incluye a Lionel Messi, y confirma que su impacto en el Real Madrid es comparable al de los mejores delanteros que pasaron por España.

Kylian Mbappé, Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Desde su llegada al club merengue, el francés acumula 82 goles en poco más de temporada y media, consolidándose como uno de los debutantes más efectivos de la historia del club. Cada fin de semana, sus actuaciones no solo generan puntos clave para el equipo, sino que también marcan récords individuales que quedarán en la memoria de los fanáticos.

El Real Madrid y la lucha por LaLiga

El triunfo frente a el Valencia permite que el Real Madrid se mantenga a solo un punto de el Barcelona en la tabla, manteniendo la tensión en la pelea por el título. Mbappé, con su constancia goleadora, se convierte en un factor determinante para que el conjunto blanco continúe soñando con levantar el campeonato.

Kylian Mbappé's goal vs. Valencia means he's scored in six straight Real Madrid games 💪 pic.twitter.com/zxiq8W0DtG — B/R Football (@brfootball) February 8, 2026

En un torneo donde cada gol cuenta, la influencia del delantero francés es evidente: su capacidad para definir partidos y mantener al equipo en la pelea por la corona lo consolida como uno de los futbolistas más decisivos del fútbol europeo actual.

