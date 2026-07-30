La UEFA amenaza a la FIFA con boicot por la posible venta del Mundial

Entre reportes y polémica, la FIFA tiene un plan para que la Copa del Mundo sea parte de una nueva empresa privada donde personas de alto rango económico puedan comprar acciones.

El plan de Gianni Infantino, con esta inversión, es entregar más recursos a todas las federaciones y según el reporte del organismo, impulsar el desarrollo acelerado del fútbol.

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo. La UEFA fue la primera en enviar un comunicado donde mostraban una postura en negativa a dicha acción.

Ahora, el asunto puede escalar pues se informa que la unión de selecciones europeas está amenazando a la FIFA con boicotear sus competencia. Es decir, ninguna selección del viejo contiente participaría en competencias organizadas por el máximo organismo.

European nations have agreed to boycott the World Cup over FIFA’s plans to sell stakes in the tournament to private investors.



The decision was taken at a virtual meeting of the 55 national associations which are members of UEFA, the European football confederation, on Thursday,… pic.twitter.com/EfgDtSZOPK — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 30, 2026

La confederación europea está compuesta por 55 países, de los cuales se puede decir que son de los más poderosos en nivel de juego y cuestión económica. La organización presidida por Aleksander Čeferin daría un golpe ante los planes de Infantino si esto se lleva a cabo.

El comunicado indica: "La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados.



La Copa Mundial no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa Mundial no está en venta".