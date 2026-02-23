Federico Valverde no será sancionado por la UEFA tras la denuncia presentada por el Benfica, que solicitaba una revisión disciplinaria por una presunta actitud violenta contra Samuel Dahl. El máximo organismo del fútbol europeo decidió no intervenir y mantener la determinación adoptada originalmente por el cuerpo arbitral.

El conjunto portugués argumentaba que el mediocampista uruguayo incurrió en una acción punible durante el enfrentamiento previo, señalando un supuesto puñetazo sobre Dahl. Con base en ese señalamiento, el Benfica elevó el caso ante la UEFA con la intención de que se aplicara una sanción retroactiva.

Sin embargo, tras analizar la documentación y los reportes oficiales del encuentro, la UEFA rechazó la postura del club lisboeta. El organismo consideró que no existían elementos suficientes para modificar la decisión arbitral tomada en el terreno de juego, por lo que el expediente quedó sin consecuencias disciplinarias.

La resolución implica que el capitán del Real Madrid estará disponible con normalidad para el partido de vuelta ante el Benfica, programado para el próximo miércoles en el marco del play-off de la Champions League. El futbolista podrá ser alineado sin restricciones en un duelo clave para las aspiraciones del equipo.

La determinación del ente europeo también refuerza el criterio de que las decisiones arbitrales solo se revisan bajo circunstancias excepcionales. En este caso, se optó por respetar la interpretación original del colegiado, evitando abrir un precedente en una instancia decisiva de competición continental.

Desde el entorno del Benfica existía expectativa de que el caso prosperara, dado el contexto competitivo y la relevancia del compromiso. No obstante, la negativa de la UEFA cierra el episodio y deja el foco nuevamente en lo estrictamente deportivo de cara al enfrentamiento definitivo.

Para el equipo de Valverde, la noticia supone estabilidad en la planificación táctica, pues mantiene a uno de sus futbolistas más influyentes en plenitud de condiciones. El mediocampista charrúa ha sido pieza constante en el esquema y su presencia aporta equilibrio y despliegue en ambas áreas.

El duelo de vuelta se disputará bajo un clima de máxima tensión, con ambos conjuntos conscientes de lo que está en juego. La ausencia de sanción permite que la eliminatoria continúe sin alteraciones externas, trasladando toda la responsabilidad al rendimiento sobre el césped.

Así, la polémica queda archivada y el desenlace se definirá en el campo. Valverde competirá con normalidad, mientras el Benfica deberá centrar su estrategia en revertir la situación deportiva sin esperar modificaciones disciplinarias de última hora.