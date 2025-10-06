La UEFA dio luz verde para un partido oficial de LaLiga y Serie A en Estados Unidos

Desde hace tiempo, los clubes de Europa tienen la intención de rebasar fronteras y jugar partidos oficiales fuera del continente. Esto, hasta el día de hoy ha sido frenado tanto por la UEFA como por dirigentes de varias ligas, por no decir todas.

Sin embargo, con el paso del tiempo la apertura a que esto pueda suceder es cada vez más amplia. El lunes 6 de octubre del 2025 será recordado como un día histórico para la pelota, pues UEFA ha dado luz verde a que dos juegos de las grandes ligas del viejo continente se lleven a cabo fuera de Europa, uno de ellos con el Fútbol Club Barcelona como estelar.

⚠️🌎 UEFA aprobó, de forma excepcional, que dos partidos de Serie A y La Liga SE JUEGUEN EN EL EXTRANJERO:



🏟️ Villarreal vs Barcelona

📍 Miami, USA 🇺🇸



🏟️ Milan vs Como

📍 Perth, AUSTRALIA 🇦🇺



⁉️¿Opiniones? pic.twitter.com/45ZJTQpTep — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2025

Es un hecho que pese a la oposición de la mayoría de los equipos de LaLiga, el cotejo entre ellos Villarreal y el Barcelona se llevará a cabo en Estados Unidos.



Esto será sobre el cierre de año, siendo contundentes el 20 de diciembre teniendo como sede Miami (Hard Rock Stadium), una ciudad en donde el habla hispana predomina y hay una enorme cercanía con el fútbol, no hay mejor prueba de ello que la presencia de Leo Messi en el equipo de la ciudad.

FC Bayern München v CA Boca Juniors: Group C - FIFA Club World Cup 2025 | Kevin C. Cox/GettyImages

Villarreal fungirá como local, por ende, se entiende que el club cubrirá el viaje y entradas de todos los abonados, más no el hospedaje. Pese a ello, se contempla que sea el cuadro culé el encargado de llenar el estadio con capacidad para casi 80 mil aficionados con boleto pagado.

Para nadie es un secreto que el Barcelona es el equipo de fútbol en el planeta más consumido dentro de Estados Unidos. Es decir, la presencia de los culés es sinónimo de éxito financiero para el Villarreal, la liga y por supuesto, la misma institución de la Ciudad Condal.

International Champions Cup 2017 - Juventus v FC Barcelona | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Si bien UEFA ha mostrado apertura, el presidente de la institución afirma que esta decisión no abre la puerta a futura exportaciones masivas fuera del continente, sino tanto el Villarreal ante Barcelona, como el COMO de Italia ante el Milán de la Serie A que se jugará en Australia, son casos excepcionales.