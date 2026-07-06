La UEFA estalla contra la FIFA por el caso Balogun

La polémica en torno a Folarin Balogun sumó un nuevo capítulo luego de que la UEFA emitiera un contundente comunicado contra la FIFA por autorizar al delantero de la selección de Estados Unidos a disputar los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a Bélgica.

El futbolista estadounidense había sido expulsado en el triunfo por 2-0 ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, después de que el VAR advirtiera un pisotón sobre Tarik Muharemovic en el segundo tiempo, una acción que derivó en la tarjeta roja.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Statement from UEFA on FIFA overturning Folarin Balogun's one-match suspension:



"Yesterday's decision to suspend for a probationary period of a year the

implementation of the one-match automatic suspension following the red card issued to the player Folarin… pic.twitter.com/l4v8aat7iC — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 6, 2026

Según el reglamento, Balogun debía cumplir una fecha de suspensión automática, pero el máximo organismo del fútbol decidió dejar el castigo en suspenso durante un período de prueba. En esa línea, la entidad presidida por Aleksander Čeferin respaldó la postura de la federación belga y cuestionó que se modificaran las reglas en plena competencia.

"Se cruzó una línea roja"

En su comunicado, la UEFA aseguró que la determinación representa un precedente peligroso para el torneo; el organismo recordó que la suspensión luego de una tarjeta roja forma parte del reglamento y no depende de interpretaciones ni de decisiones discrecionales.

"La base del fútbol son reglas claras que garanticen una competencia justa, honesta y transparente", sostuvo la institución europea. A su vez, también remarcó que otros futbolistas expulsados durante la cita mundialista sí cumplieron la sanción correspondiente, por lo que otorgar una excepción a Balogun rompe el principio de igualdad deportiva.

Switzerland v Italy: Round of 16 - UEFA EURO 2024 | Masashi Hara/GettyImages

Según el organismo, si las reglas dejan de aplicarse de la misma manera para todos los participantes, la integridad de la competencia queda comprometida y se abre la puerta a nuevos reclamos en situaciones similares.

Por último, el comunicado concluye calificando la medida como "incomprensible" e "injustificable", al considerar que decisiones de este tipo trascienden un solo partido y pueden tener consecuencias para el fútbol internacional.

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