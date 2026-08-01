La UEFA perdió toda la confianza en Gianni Infantino. El organismo europeo expresó que el presidente de la FIFA debe dejar su cargo o enfrentará una moción de censura impulsada por las federaciones afiliadas. De acuerdo con la información de The Telegraph, las 55 asociaciones miembro de la entidad respaldarían su salida si decide permanecer al frente de la casa madre del fútbol.

La postura de la UEFA llegó luego de que Infantino retirara su proyecto para vender el 30% de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados. La propuesta generó un rechazo generalizado dentro del fútbol internacional y terminó sin apoyo suficiente para seguir adelante.

Según se informó, la UEFA puede activar una votación extraordinaria con el respaldo de 43 asociaciones. En este caso, las 55 federaciones europeas votarían por la salida del dirigente italo-suizo si no presenta su renuncia.

Exclusive: Uefa tells Infantino to resign



European game’s member nations will trigger vote of no-confidence unless under fire Fifa president falls on his own sword



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El organismo presidido por Aleksander Ceferin publicó un comunicado con críticas muy duras hacia la conducción de la FIFA. "No podemos seguir así con planes secretos preparados a toda prisa por personas sin rostro y de beneficio dudoso para el fútbol. Debemos identificar a los responsables y pedirles cuentas", expresó la UEFA.

El comunicado también cuestionó promesas realizadas por Infantino durante la elección presidencial de 2016. "Prometió transparencia y aseguró que el dinero de la FIFA pertenecía a las asociaciones miembro. En ambas promesas falló", dijo la entidad europea. Luego agregó que "el acuerdo opaco preparado entre bastidores estuvo muy lejos de cualquier principio de transparencia".

La UEFA sostuvo además que la conducción actual perdió la confianza de numerosas asociaciones alrededor del mundo. "La tarea de reconstruir la confianza en la FIFA apenas comienza", expresó el organismo.

Otro punto señalado por la entidad europea estuvo relacionado con las reservas económicas de la FIFA, estimadas en más de 5.000 millones de dólares. La UEFA propuso utilizar parte de esos recursos mediante el programa FIFA Forward para financiar el desarrollo del fútbol en las 211 asociaciones afiliadas, sin recurrir a la venta de activos comerciales del Mundial.

Aleksander Ceferin | Nicolò Campo/GettyImages

La postura europea recibió el respaldo de la Football Association de Inglaterra. "Apoyamos plenamente la posición de la UEFA. Llegó el momento de realizar una revisión completa del liderazgo y de la gobernanza de la FIFA para garantizar una administración transparente en beneficio de las 211 asociaciones miembro", expresó la federación inglesa.

La CONCACAF también cuestionó la conducción de Infantino. En su comunicado afirmó que el proyecto avanzó sin transparencia, sin consultas y sin respetar los procedimientos establecidos. Además calificó la iniciativa como "un acto grave de mala gobernanza y liderazgo".

La oposición también alcanzó a la Confederación Asiática, que expresó su solidaridad con la UEFA y la CONCACAF para proteger la Copa del Mundo. Con ese respaldo, Infantino quedó sin la mayoría necesaria entre las 211 asociaciones afiliadas para impulsar su propuesta.

La crisis dentro de la FIFA provocó la renuncia de Carlos Cordeiro, asesor principal de Infantino. Por su parte, Kevin Lamour, director de operaciones del organismo, afirmó que el personal fue "engañado" durante el conflicto generado por el proyecto.