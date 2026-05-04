La última actualización sobre la lesión de Mbappé, en medio de la polémica: ¿llega al Clásico?

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, reveló que las primeras pruebas realizadas a Kylian Mbappé sugerían que el delantero francés no estaría listo para el Clásico de este fin de semana contra el FC Barcelona, ​​lo que explica por qué se le permitió viajar a Italia en lugar de permanecer en la capital española para una recuperación más intensiva.



Este artículo fue publicado originalmente por SI FC.

Mbappé sufrió una molestia muscular durante el empate 1-1 contra el Real Betis. El Merengue reveló que el máximo goleador del equipo sufría una distensión en el isquiotibial, lo que lo descartó para el partido de liga del domingo contra el Espanyol y puso en seria duda su participación contra el equipo de Hansi Flick el 10 de mayo.



Los primeros informes apuntaban a una pronta recuperación de Mbappé. Sin embargo, esto solo sirvió para desconcertar a los aficionados, que vieron a su estrella viajar fuera de España y de la seguridad de la enfermería del Madrid. Como Arbeloa reveló tardíamente durante el fin de semana, la idea de que Mbappé estuviera en forma para el derbi nunca fue probable.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappe & Ester Exposito are loving their vacation in Italy! 🩷🏖️ pic.twitter.com/eb9RSYIQJ4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 2, 2026

“Veremos cómo evoluciona esta semana. Después de las pruebas de la semana pasada, parecía que la recuperación podría demorarse un poco más, pero veremos cómo va”, declaró el entrenador a los medios tras la victoria por 2-0 del domingo en Cornellá. Sin embargo, los viajes poco discretos de Mbappé han causado gran preocupación entre la afición del Real Madrid, e incluso dentro del vestuario.



Al ser preguntado sobre la estancia de Mbappé en Italia, Arbeloa ofreció una respuesta deliberadamente neutral, insistiendo en que no podía inmiscuirse en asuntos que competen a los fisioterapeutas del club: "Toda la planificación para los jugadores lesionados está supervisada y gestionada por el cuerpo médico del Real Madrid, que es quien decide cuándo deben ir a Valdebebas y cuándo no. Más allá de eso, cada jugador hace lo que considera oportuno en su tiempo libre, y yo no puedo inmiscuirme en eso".



También se le preguntó al entrenador si Vinicius Junior era más profesional que Mbappé. La pregunta llegó en un momento delicado. Mbappé fue visto aterrizando en Madrid 12 minutos antes del inicio del partido entre el Real Madrid y el Espanyol, que los visitantes ganaron gracias a un doblete de Vinícius Jr.



Real Betis V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En lugar de restarle importancia y considerarlo un hecho compartido, Arbeloa respondió: “No me gusta comparar jugadores. Necesitamos a todos. Para ganar cualquier partido, se necesita el compromiso de todos. Me duele ver que los demás equipos corren más que nosotros, no solo cuando no tenemos el balón, sino también cuando lo tenemos. Necesitamos el compromiso de todos para presionar, defender y atacar”.

Según AS, en el Real Madrid se cree que la conducta de Mbappé genera más confusión que indignación. Es comprensible que un jugador de su calibre, con pocas posibilidades de jugar a corto plazo, se tome un respiro de la atención mediática, pero su decisión de irse de vacaciones tan públicamente resulta extraña para algunos en el club madrileño.



Arbeola, sin referirse específicamente a Mbappé, tenía un mensaje para toda la plantilla: "El talento por sí solo no basta. No hemos construido el Real Madrid con jugadores que saltan al campo vestidos de esmoquin, sino con jugadores que terminan el partido con la camiseta cubierta de sudor, barro, esfuerzo, sacrificio y perseverancia".

