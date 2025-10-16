La última actualización sobre la lesión de Raphinha ilusiona al Barcelona de cara al Clásico con el Real Madrid

El inicio de temporada para el Barcelona ha sido agridulce. Más allá de los resultados o el funcionamiento, el cuadro culé se ha visto golpeado por las lesiones. Desde temas óseos hasta molestias musculares, buena parte de la plantilla ha tenido que perderse partidos por asuntos de salud.

Uno de ellos, de los más recientes en la lista de ausencias, es Raphinha. Previo a la fecha FIFA, el jugador presentó una molestia muscular que le ha alejado de las canchas por casi un mes. Sin embargo, parece que la luz al final del túnel ha aparecido para el jugador culé.

✅ Buenas noticias: a Raphinha le han hecho hoy una resonancia para ver el estado de su lesión y si sigue en buena línea podrá entrar en la lista del Barça y jugar ante el Real Madrid pic.twitter.com/cw4yWzlruy — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 16, 2025

De acuerdo con el reporte de Mundo Deportivo, el club ha realizado este jueves un monitoreo al jugador para valorar su estado actual de salud. Los resultados fueron más que positivos, pues se ha pasado de una posible recaída a un retorno en el corto plazo.

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Un par de días atrás, el cuerpo médico era poco optimista con respecto de la presencia del capitán culé para el clásico dentro de once días. El escenario ha cambiado, ahora el club considera que el jugador llegará en plenitud de condiciones para el cotejo que se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabeú.

A pesar de ello, el Barcelona tirará de prudencia. Es un hecho que el jugador no tendrá minutos este fin de semana en el retorno a LaLiga ante el Girona. De la misma forma, luce muy difícil que Hansi Flick corra riesgos de más y le dé minutos al jugador en la Champions League corriendo el riesgo de recaída.

El ex Leeds United viene de ser el año anterior el mejor jugador del equipo. Estos dos meses de inicio de curso, entre sus temas de salud y su baja de nivel, el Barcelona no ha encontrado los resultados estimados por todos dentro y fuera del club.