Uno de los temas que tiene en vilo al Real Madrid en este mercado de fichajes es la continuidad de Vinicius Jr. en el plantel que ahora comanda José Mourinho: el ex Flamengo entró en su última temporada de contrato y la directiva Merengue teme que pueda irse a costo cero.

Según informa David Ornstein en The Athletic, el Arsenal se muestra optimista en cerrar el traspaso si el brasileño decido irse del Real Madrid, con Mikel Arteta siendo el principal interesado en que esta operación se lleve a cabo.

Vinicius todavía no regresó a los entrenamientos con el Merengue, se perderá el amistoso frente a la Fiorentina y todo pende de un hilo: él pretende ganar lo mismo que Kylian Mbappé, deslizando que se siente destratado económicamente. Cabe recordar que su última renovación de contrato fue en 2022.

Real Madrid CF v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Además, Ornstein confirma que los propietarios del club del norte de Londres ya aprobaron los fondos necesarios para llevar a cabo el fichaje, con un sueldo récord para la historia del club y una figura que le aportará ingresos a la Premier League en su conjunto.

La decisión final sobre su futuro será de Florentino Pérez, ya que el pedido del futbolista y su representación es claro y el interés del Arsenal existe. El temor de que se vaya libre es grande y eso podría llevar a la directiva del Madrid a estar obligada a venderlo en este mercado de fichajes para recuperar una parte de la inversión.

Vinicius viene de jugar el Mundial con Brasil, donde llegó a cuartos de final y cayó eliminado ante Noruega. En los cinco partidos que jugó marcó cuatro goles, algo que no alcanzó para guiar al Scratch al tan ansiado Hexa. Con la camiseta del Real Madrid lleva 375 partidos, con 128 goles y 100 asistencias.