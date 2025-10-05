La última vez que el FC Barcelona recibió cuatro goles

El FC Barcelona protagonizó su peor actuación en lo que va de la temporada 2025/2026 al sufrir una contundente derrota por 4-1 ante el Sevilla en la jornada 8 de LaLiga. El equipo dirigido por Hansi Flick fue superado claramente por los andaluces, que se impusieron con goles de Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams.

Tras sufrir su primera derrota de la temporada, el FC Barcelona se quedó con 19 puntos y cedió provisionalmente el liderato de LaLiga al Real Madrid.

A pesar de las importantes ausencias de jugadores como Lamine Yamal y Raphinha, el resultado del FC Barcelona ante el Sevilla genera preocupación, especialmente considerando que Hansi Flick alineó a una defensa sólida con Jules Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí y Gerard Martín.



¿Cuándo fue la última vez que el Barcelona recibió cuatro goles?

La última vez que el conjunto blaugrana recibió cuatro goles fue en la semifinal de vuelta de la Champions League 2024/2025 ante el Inter de Milán.

En mayo de este año, los nerazzurri se impusieron al Barça por marcador de 4-3 en el Estadio Giuseppe Meazza.

En ese encuentro, Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu, Francesco Acerbi y Davide Frattesi anotaron para el Inter de Milán. Con este resultado, el conjunto italiano eliminó al FC Barcelona y se clasificó para la final de la UEFA Champions League.

FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg | Pier Marco Tacca/GettyImages

El próximo encuentro del Barcelona será el próximo sábado 18 de octubre cuando se mida al Girona en partido de la jornada 9 del futbol español.