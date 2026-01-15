La última vez que el Real Madrid cayó eliminado en los octavos de final de Copa del Rey

El Real Madrid volvió a firmar una de esas noches que quedan marcadas de forma negativa en su historia reciente. La eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey a manos del Albacete, conjunto de Segunda División, ha generado un fuerte impacto tanto en el vestuario como en la afición.

El estreno de Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo terminó convirtiéndose en un debut para el olvido, alimentando la sensación de caída libre que rodea al club blanco. La pregunta que resuena en el madridismo es tan directa como inquietante ¿hay fondo en esta dinámica tan negativa?

No es la primera vez que el Real Madrid se despide de la Copa del Rey en esta ronda. Sin ir más lejos, en la temporada 2023/24 fue el Atlético de Madrid quien truncó su camino en una eliminatoria cargada de tensión y emoción.

El precedente del Metropolitano

Atletico Madrid v Real Madrid - Copa del Rey | Anadolu/GettyImages

Aquel enfrentamiento se resolvió en el estadio Metropolitano, donde los rojiblancos acabaron imponiéndose por 4-2 tras una prórroga, después de que el tiempo reglamentario concluyera con empate a dos goles. El Atlético fue superior en intensidad y concentración, sacando partido de las imprecisiones defensivas del conjunto blanco. La derrota supuso un duro revés en un curso en el que el Madrid había centrado sus esfuerzos en otros objetivos, pero volvió a dejar claro que el torneo copero se ha convertido en una asignatura pendiente en los últimos años.

LaLiga y Champions, los últimos salvavidas

Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del Rey | Quality Sport Images/GettyImages

Con la Copa del Rey ya fuera del horizonte, el Real Madrid no tiene margen para el error y debe focalizar todos sus esfuerzos en LaLiga y la Champions League, las únicas competiciones que aún pueden maquillar la temporada.

En el campeonato liguero, los blancos marchan segundos con 45 puntos, situándose a cuatro del FC Barcelona, que lidera la tabla con 49. Aunque la diferencia es asumible, el rendimiento reciente del equipo ha generado dudas sobre su capacidad para sostener la presión y mantener la regularidad necesaria para pelear por el título.

En el plano europeo, el balance es algo más esperanzador. El Real Madrid ocupa la séptima posición en la fase de liga de la Champions con 12 puntos, un puesto que le garantiza el acceso directo a los octavos de final o, en el peor de los escenarios, a una eliminatoria de playoff. Sin brillar, el conjunto blanco ha mostrado una versión más fiable en Europa.

Un historial reciente preocupante en la Copa del Rey

Las últimas eliminaciones del Real Madrid en la Copa reflejan una tendencia alarmante:

Albacete Balompié (2025/26) – Octavos de final – Derrota 3-2

Atlético de Madrid (2023/24) – Octavos de final – Derrota 4-2 tras prórroga

Alcoyano (2020/21) – Dieciseisavos de final – Derrota 2-1

Real Sociedad (2019/20) – Cuartos de final – Derrota 3-4

Celta de Vigo (2016/17) – Cuartos de final – Eliminado por el valor global (3-3)

El patrón es claro y es que la Copa del Rey se ha convertido en un escenario hostil para un Real Madrid que, año tras año, ve cómo sus aspiraciones se esfuman antes de lo esperado. Mientras tanto, el foco ya está puesto en Liga y Champions, donde no queda margen para más decepciones.

