La única condición que podría tirar el fichaje de Endrick por el Lyon

Endrick ha acaparado los reflectores en las últimas semanas, pero no por su desempeño en la cancha —donde prácticamente no ha tenido minutos—, sino por los constantes rumores sobre su próximo destino. Todo indica que la situación es clara: Xabi Alonso no cuenta con el prometedor delantero brasileño, y si quiere tener continuidad, deberá salir a un nuevo club en el mercado de invierno.

De acuerdo con múltiples reportes periodísticos, todo apunta a que el próximo destino de Endrick será el Olympique de Lyon en la Ligue 1. El joven atacante de 19 años podría encontrar la continuidad que necesita en el conjunto francés y, con ello, incrementar sus posibilidades de ser convocado por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial de 2026 con la Verde-amarelha.

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El periodista Fabrizio Romano señaló que la transferencia del delantero brasileño al futbol francés está prácticamente cerrada. Sin embargo, aclaró que el único factor que podría frenar la operación sería una lesión del jugador. Si Endrick se mantiene sano, se incorporará a la plantilla del Lyon a inicios de enero.

🚨 Endrick to Lyon has already been decided. Unless an injury happens at Real Madrid, he will be Lyon's new striker in January.



En diciembre de 2022, el Real Madrid cerró un acuerdo por el fichaje de Endrick, quien entonces, con apenas 16 años, deslumbraba en el Brasileirão. Las directivas de ambas instituciones establecieron que la nueva joya brasileña no se incorporaría al primer equipo merengue hasta cumplir la mayoría de edad.

A mediados de 2024, Endrick se incorporó al conjunto merengue para disputar su primera temporada. A pesar de su juventud, el prometedor delantero logró participar en 37 partidos durante la campaña 2024/2025, en los que marcó siete goles y dio una asistencia.

La situación ha cambiado drásticamente para el segundo curso del futbolista originario de Taguatinga. Bajo la dirección de Xabi Alonso, Endrick solo ha disputado un partido en la presente temporada de LaLiga, acumulando apenas once minutos. En la Champions League, no ha jugado ni un solo segundo.