La vuelta de Ter Stegen abre un debate inesperado en la portería del Barcelona: ¿qué hará Hansi Flick?

La recuperación de Marc-André ter Stegen ha devuelto al FC Barcelona una de sus figuras más icónicas… y al mismo tiempo ha encendido un debate inevitable en el club. El guardameta alemán, capitán del primer equipo, podría volver a una convocatoria después de muchos meses ausente. Su último partido oficial se remonta al final de la pasada campaña, cuando una lesión volvió a frenar su trayectoria. No era un episodio aislado: Ter Stegen ya se perdió toda la temporada anterior debido a un grave problema en la rodilla que necesitó una recuperación larga, delicada y llena de incertidumbres.

En su ausencia, el Barça optó por un movimiento de peso: la incorporación de Joan García, considerado por muchos como uno de los mejores porteros del mundo y un talento generacional. El joven guardameta ha aportado aire fresco, seguridad, agresividad en el juego aéreo y una salida de balón que encaja con la idea de club. Su rendimiento ha sido tan sólido que ha generado una pregunta que hace unos años habría parecido impensable: ¿quién debe ser el portero titular del Barcelona?

🚨 Ter Stegen is expected to receive medical clearance ahead of Barcelona's next La Liga match.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/Zrprz23F0Z — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 7, 2025

La situación coloca a Hansi Flick en el centro de la tormenta deportiva. El técnico alemán, que valora sobremanera la jerarquía en el vestuario, se encuentra ahora ante un dilema complejo. Por un lado, Ter Stegen representa liderazgo, experiencia, voz de capitán y un rendimiento probado durante casi una década. Por otro, Joan García encarna el futuro, la proyección y un nivel competitivo que no ha dejado margen para la duda.

La vuelta de Ter Stegen no solo implica recuperar a un referente, sino redefinir el mapa competitivo de la plantilla. El Barça, en un momento crucial de construcción, deberá gestionar con sensibilidad un pulso que marcará el tono del equipo durante toda la temporada. Porque en la portería, por primera vez en muchos años, nada está escrito.