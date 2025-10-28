LAFC vs Austin FC: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La postemporada de la MLS arranca con un duelo clave en la Conferencia Oeste. El LAFC, que terminó en la tercera posición de la conferencia, recibe al Austin FC, sexto sembrado, para el Juego 1 de la serie al mejor de tres.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles, dentro del BMO Stadium, escenario del primer capítulo de esta eliminatoria.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el LAFC vs Austin FC?

Ciudad : Los Ángeles, California

: Los Ángeles, California Fecha : miércoles 29 de octubre

: miércoles 29 de octubre Horario : 22:30 (hora de EE.UU.), 20:30 horas (México), 03:30 horas del jueves (España)

: 22:30 (hora de EE.UU.), 20:30 horas (México), 03:30 horas del jueves (España) Estadio: BMO Stadium

Este compromiso supone al primero de tres de la serie, correspondiente a la primera ronda de playoffs. El segundo juego será el domingo 2 de noviembre y el tercero podría ser el viernes 7 de noviembre.

Austin FC v Los Angeles Football Club | Scott Wachter/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el LAFC vs Austin FC en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - MLS Season Pass (Apple TV) México Sin transmisión MLS Season Pass (Apple TV) España Sin transmisión MLS Season Pass (Apple TV) Argentina Sin transmisión MLS Season Pass (Apple TV)

Últimos cinco partidos del LAFC

Rival Resultado Competición Colorado 2-2 E MLS Austin FC 0-1 D MLS Toronto FC 2-0 V MLS Atlanta United 1-0 V MLS St. Louis City 3-0 V MLS

Últimos cinco partidos del Austin FC

Rival Resultado Competición SJ Earthquakes 1-2 D MLS LAFC 1-0 V MLS St. Louis City 1-3 D MLS Nashville SC 1-2 D U.S. Open Cup Real Salt Lake 1-3 D MLS

San Jose Earthquakes v Austin FC | Eakin Howard/GettyImages

Últimas noticias del LAFC

El equipo de Steve Cherundolo cerró la temporada en el tercer puesto de la Conferencia Oeste con 60 puntos; mientras que su último partido fue un empate 2-2 ante Colorado en la última jornada.

Al ser el mejor clasificado, abren la serie en casa y buscarán imponer su localía para tomar ventaja en esta serie al mejor de tres, donde no hay empates y todo se define en penales si hay igualdad tras los 90 minutos.

Últimas noticias del Austin FC

El conjunto texano, dirigido por Nico Estévez, logró la clasificación en el sexto lugar con 47 puntos. Sin embargo, su cierre de temporada fue muy preocupante, perdiendo 2-1 ante San José en la última fecha.

Acumulan cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, aunque, irónicamente, su única victoria en esa racha fue precisamente ante LAFC en el BMO Stadium el pasado 12 de octubre.

Los Angeles Football Club v Atlanta United | Kevork Djansezian/GettyImages

Posibles alineaciones

LAFC

Portero : Hugo Lloris

: Hugo Lloris Defensas : Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Ryan Hollingshead

: Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Ryan Hollingshead Centrocampistas : Marco Delgado, Eddie Segura, Mathieu Choiniere

: Marco Delgado, Eddie Segura, Mathieu Choiniere Delanteros: Timothy Tillmann, Son Heung-Min, Denis Bouanga.

Austin FC

Portero : Brad Stuver

: Brad Stuver Defensas : Brendan Hines-Ike, Guilherme Biro, Mateja Djordjevic

: Brendan Hines-Ike, Guilherme Biro, Mateja Djordjevic Centrocampistas : David Puggaard, Daniel Pereira, Nicolas Dubarsarsky, Jon Gallagher

: David Puggaard, Daniel Pereira, Nicolas Dubarsarsky, Jon Gallagher Delanteros: Robert Taylor, Jader Obrian, Owen Wolff.

Pronóstico SI

El favoritismo es claro para el equipo local. LAFC fue uno de los equipos más sólidos del torneo y juega en casa, mientras que Austin llega con una racha muy negativa. Aunque los texanos ya ganaron en Los Ángeles hace pocas semanas, el contexto de playoffs y el formato de eliminación directa deberían pesar a favor de los 'Black & Gold'.

LAFC 2-0 Austin FC

