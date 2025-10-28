LAFC vs Austin FC: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La postemporada de la MLS arranca con un duelo clave en la Conferencia Oeste. El LAFC, que terminó en la tercera posición de la conferencia, recibe al Austin FC, sexto sembrado, para el Juego 1 de la serie al mejor de tres.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el miércoles, dentro del BMO Stadium, escenario del primer capítulo de esta eliminatoria.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el LAFC vs Austin FC?
- Ciudad: Los Ángeles, California
- Fecha: miércoles 29 de octubre
- Horario: 22:30 (hora de EE.UU.), 20:30 horas (México), 03:30 horas del jueves (España)
- Estadio: BMO Stadium
Este compromiso supone al primero de tres de la serie, correspondiente a la primera ronda de playoffs. El segundo juego será el domingo 2 de noviembre y el tercero podría ser el viernes 7 de noviembre.
¿Cómo se podrá ver el LAFC vs Austin FC en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
-
MLS Season Pass (Apple TV)
México
Sin transmisión
MLS Season Pass (Apple TV)
España
Sin transmisión
MLS Season Pass (Apple TV)
Argentina
Sin transmisión
MLS Season Pass (Apple TV)
Últimos cinco partidos del LAFC
Rival
Resultado
Competición
Colorado
2-2 E
MLS
Austin FC
0-1 D
MLS
Toronto FC
2-0 V
MLS
Atlanta United
1-0 V
MLS
St. Louis City
3-0 V
MLS
Últimos cinco partidos del Austin FC
Rival
Resultado
Competición
SJ Earthquakes
1-2 D
MLS
LAFC
1-0 V
MLS
St. Louis City
1-3 D
MLS
Nashville SC
1-2 D
U.S. Open Cup
Real Salt Lake
1-3 D
MLS
Últimas noticias del LAFC
El equipo de Steve Cherundolo cerró la temporada en el tercer puesto de la Conferencia Oeste con 60 puntos; mientras que su último partido fue un empate 2-2 ante Colorado en la última jornada.
Al ser el mejor clasificado, abren la serie en casa y buscarán imponer su localía para tomar ventaja en esta serie al mejor de tres, donde no hay empates y todo se define en penales si hay igualdad tras los 90 minutos.
Últimas noticias del Austin FC
El conjunto texano, dirigido por Nico Estévez, logró la clasificación en el sexto lugar con 47 puntos. Sin embargo, su cierre de temporada fue muy preocupante, perdiendo 2-1 ante San José en la última fecha.
Acumulan cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, aunque, irónicamente, su única victoria en esa racha fue precisamente ante LAFC en el BMO Stadium el pasado 12 de octubre.
Posibles alineaciones
LAFC
- Portero: Hugo Lloris
- Defensas: Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Ryan Hollingshead
- Centrocampistas: Marco Delgado, Eddie Segura, Mathieu Choiniere
- Delanteros: Timothy Tillmann, Son Heung-Min, Denis Bouanga.
Austin FC
- Portero: Brad Stuver
- Defensas: Brendan Hines-Ike, Guilherme Biro, Mateja Djordjevic
- Centrocampistas: David Puggaard, Daniel Pereira, Nicolas Dubarsarsky, Jon Gallagher
- Delanteros: Robert Taylor, Jader Obrian, Owen Wolff.
Pronóstico SI
El favoritismo es claro para el equipo local. LAFC fue uno de los equipos más sólidos del torneo y juega en casa, mientras que Austin llega con una racha muy negativa. Aunque los texanos ya ganaron en Los Ángeles hace pocas semanas, el contexto de playoffs y el formato de eliminación directa deberían pesar a favor de los 'Black & Gold'.
LAFC 2-0 Austin FC
