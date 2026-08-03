LAFC vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

El Club Deportivo Guadalajara hará su presentación en la Leagues Cup 2026 visitando a Los Angeles Football Club en la Fase de Grupos desde el BMO Stadium.

De esa manera, será el primer enfrentamiento entre ambos clubes y se espera un partido muy interesante entre un equipo muy joven por parte del club azteca y las grandes individualidades que tiene el cuadro californiano.

Pronóstico SI Fútbol

El Rebaño Sagrado viene jugando muy bien, sin embargo, el cuadro estadounidense se podría imponer debido a su localía y a que poseen jugadores de mayor envergadura.

Por ende, vemos posible que el conjunto angelino se quede con las tres unidades, aunque no descatamos un posible empate.

LAFC 2-1 Chivas

¿A qué hora se juega el LAFC vs Chivas?

Ciudad : Los Angeles

: Los Angeles Estadio : BMO Stadium

: BMO Stadium Fecha : miércoles 5 de julio

: miércoles 5 de julio Hora: 23:30 EE.UU (Este), 20:30 MEX

Historial de enfrentamientos directos entre LAFC vs Chivas (sin enfrentamientos)

LAFC: 0

0 Empate : 0

: 0 Chivas: 0

Último partido entre ambos: Sin enfrentamientos

Últimos 5 partidos

LAFC Chivas Vancouver 1-1 LAFC 01/08/26 Puebla 1-1 Chivas 31/07/26 LAFC 4-0 Sporting 25/07/26 Chivas 1-0 Juárez 25/07/26 LAFC 3-1 RSL 22/07/26 Chivas 1-2 Cruz Azul 16/05/26 LA Galaxy 0-3 LAFC 17/0726 Cruz Azul 2-2 Chivas 13/05/26 LAFC 1-0 Seattle 24/05/26 Chivas 2-0 Tigres 09/05/26

¿Cómo ver el LAFC vs Chivas por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de LAFC

El Los Angeles Football Club consiguió un empate 1-1 como visitante ante los Vancouver Whitecaps, líderes de la Conferencia Oeste, el sábado por la tarde.

Una sólida defensa y el cuarto gol de la temporada de Son Heung-Min estuvieron a punto de asegurar los tres puntos para los Black & Gold, pero un penalti de Thomas Müller en la segunda mitad aseguró que los rivales se repartieran los puntos en el BC Place.

Posible alineación del LAFC (4-3-3): Hugo Llorias; Ryan Hollingshead, Ryan Porteous, Aaron Long, Yevhen Cheberko; Mathieu Choinière, Eddie Segura, Timothy Tillman; Jacob Shaffelburg, Son Heung-Min, Denis Bouanga.

Últimas noticias de Chivas

Termina el partido en Puebla.



Con gol de 'Piojo' Alvarado dividimos unidades con los enfranjados.



Ponemos pausa a la Liga y nos enfocamos en nuestros compromisos de @LeaguesCup 🔜 pic.twitter.com/KhTpUVO7oJ — CHIVAS (@Chivas) August 1, 2026

El Guadalajara no estuvo fino ante el arco rival y no logró reflejar su amplio dominio en el marcador, por lo que terminó por dividir unidades con Puebla al igualar 1-1 en la Jornada 3.

Después de tres partidos en el campeonato doméstico, el conjunto tapatío tiene cuatro unidades en la clasificación general.

Posible alineación de Chivas (3-1-4-2): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo, Bryan González; Fernando González; Brian Gutiérrez, Jordan Carrillo; Roberto Alvarado, Armando González.

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