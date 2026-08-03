LAFC vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones
El Club Deportivo Guadalajara hará su presentación en la Leagues Cup 2026 visitando a Los Angeles Football Club en la Fase de Grupos desde el BMO Stadium.
De esa manera, será el primer enfrentamiento entre ambos clubes y se espera un partido muy interesante entre un equipo muy joven por parte del club azteca y las grandes individualidades que tiene el cuadro californiano.
Pronóstico SI Fútbol
El Rebaño Sagrado viene jugando muy bien, sin embargo, el cuadro estadounidense se podría imponer debido a su localía y a que poseen jugadores de mayor envergadura.
Por ende, vemos posible que el conjunto angelino se quede con las tres unidades, aunque no descatamos un posible empate.
LAFC 2-1 Chivas
¿A qué hora se juega el LAFC vs Chivas?
- Ciudad: Los Angeles
- Estadio: BMO Stadium
- Fecha: miércoles 5 de julio
- Hora: 23:30 EE.UU (Este), 20:30 MEX
Historial de enfrentamientos directos entre LAFC vs Chivas (sin enfrentamientos)
- LAFC: 0
- Empate: 0
- Chivas: 0
- Último partido entre ambos: Sin enfrentamientos
Últimos 5 partidos
LAFC
Chivas
Vancouver 1-1 LAFC 01/08/26
Puebla 1-1 Chivas 31/07/26
LAFC 4-0 Sporting 25/07/26
Chivas 1-0 Juárez 25/07/26
LAFC 3-1 RSL 22/07/26
Chivas 1-2 Cruz Azul 16/05/26
LA Galaxy 0-3 LAFC 17/0726
Cruz Azul 2-2 Chivas 13/05/26
LAFC 1-0 Seattle 24/05/26
Chivas 2-0 Tigres 09/05/26
¿Cómo ver el LAFC vs Chivas por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
MLS Season Pass
México
MLS Season Pass
Últimas noticias de LAFC
El Los Angeles Football Club consiguió un empate 1-1 como visitante ante los Vancouver Whitecaps, líderes de la Conferencia Oeste, el sábado por la tarde.
Una sólida defensa y el cuarto gol de la temporada de Son Heung-Min estuvieron a punto de asegurar los tres puntos para los Black & Gold, pero un penalti de Thomas Müller en la segunda mitad aseguró que los rivales se repartieran los puntos en el BC Place.
Posible alineación del LAFC (4-3-3): Hugo Llorias; Ryan Hollingshead, Ryan Porteous, Aaron Long, Yevhen Cheberko; Mathieu Choinière, Eddie Segura, Timothy Tillman; Jacob Shaffelburg, Son Heung-Min, Denis Bouanga.
Últimas noticias de Chivas
El Guadalajara no estuvo fino ante el arco rival y no logró reflejar su amplio dominio en el marcador, por lo que terminó por dividir unidades con Puebla al igualar 1-1 en la Jornada 3.
Después de tres partidos en el campeonato doméstico, el conjunto tapatío tiene cuatro unidades en la clasificación general.
Posible alineación de Chivas (3-1-4-2): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo, Bryan González; Fernando González; Brian Gutiérrez, Jordan Carrillo; Roberto Alvarado, Armando González.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.