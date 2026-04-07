LAFC vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

Cruz Azul visitará al LAFC en el Banc of California Stadium en partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. La Máquina Celeste ha tenido un rendimiento destacado en el Clausura 2026 de la Liga MX, pero en las últimas semanas no han cosechado los mejores resultados ni mostrado su mejor funcionamiento. Enfrente, el club mexicano tendrá a un rival difícil: los Black & Gold marchan en la primera posición de la Conferencia Oeste de la MLS y tienen ganas de trascender en la Concachampions.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este duelo: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones de los dos equipos, pronóstico y noticias.

Pronóstico SI Fútbol

El LAFC llega a este duelo en un gran momento, mientras que la Máquina Celeste ha dejado algunas dudas en semanas recientes. El cuadro de los Black & Gold viene de golear al Orlando City por marcador de 6-0, además de contar con figuras como Son Heung-min y Bouanga. No será un día de campo para los cruzazulinos.

LAFC 2-1 Cruz Azul

¿A qué hora se juega el LAFC vs Cruz Azul?

Ciudad : Los Ángeles, California

: Los Ángeles, California Estadio : Banc of California Stadium

: Banc of California Stadium Fecha : martes 7 de abril

: martes 7 de abril Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX

Historial de enfrentamientos directos entre el LAFC y el Cruz Azul

Esta no es la primera vez que el LAFC y el Cruz Azul se encuentran en la Copa de Campeones de la Concacaf. En la edición del 2020, ambas escuadras se vieron las caras en la fase de cuartos de final. El conjunto de la MLS se terminó imponiendo a los mexicanos en un partido único y avanzaron a las semifinales.

Últimos 5 partidos

LAFC Cruz Azul LAFC 6-0 Orlando City 04/04/26 Cruz Azul 1-2 Pachuca 04/04/26 Austin FC 0-0 LAFC 21/03/26 Cruz Azul 3-0 Atlético Nacional 25/03/26 Alajuelense 1-2 LAFC 17/03/26 Mazatlán FC 1-1 Cruz Azul 20/03/26 LAFC 2-0 St. Louis City 14/03/26 Cruz Azul 1-1 Monterrey 17/03/26 LAFC 1-1 Alajuelense 10/03/26 Pumas 2-2 Cruz Azul 14/03/26

¿Cómo ver el LAFC vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

País Canal/Streaming México FOX ONE, FOX+ Estados Unidos TUDN, CONCACAF GO, VIX PREMIUM, FUBO, FOX SPORTS

Últimas noticias del LAFC

El LAFC está viviendo uno de sus mejores momentos desde su fundación. El cuadro dirigido por Marc dos Santos llega al duelo contra Cruz Azul con diez partidos sin conocer la derrota, racha que los angelinos consiguieron por primera vez en su historia.

De cara a este enfrenamiento, dos Santos mencionó que el favorito para llevarse la serie es el equipo mexicano, ya que este es el campeón vigente del certamen.

Los favoritos son los que han ganado la competición y nosotros nunca lo hemos ganado Marc dos Santos

SOCCER: MAR 21 MLS Austin FC vs Los Angeles Football Club | Icon Sportswire/GettyImages

Posible alineación de LAFC contra Cruz Azul (4-2-3-1): Hugo Lloris; Palencia, Segura, Murillo, Hollingshead; Delgado, Tillman; Ordaz, Bogusz, Bouanga; Olivier Giroud.

Últimas noticias del Cruz Azul

La Máquina Celeste buscará seguir avanzando en la competencia con el objetivo de conseguir su bicampeonato. Sin embargo, la tarea no será sencilla. Para el duelo de ida ante el LAFC, los cementeros contarán con algunas bajas de peso. Nicolás Larcamón no podrá contar con Gonzalo Piovi, por suspensión, además de Jesús Orozco Chiquete, quien se perderá prácticamente lo que resta de la temporada por una lesión.

Además de estas dos bajas, Cruz Azul no contará con el nigeriano Christian Ebere. El delantero, que anotó el fin de semana ante Pachuca, no pudo ingresar a Estados Unidos para este compromiso debido a las restricciones de viaje que ha impuesto el gobierno.

Cruz Azul v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Posible alineación del Cruz Azul contra el LAFC (5-3-2): Kevn Mier; Willer Ditta, Amaury García, Erik Lira, Jorge Rodarte, Rodolfo Rotondi; Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Andrés Montaño; Nicolás Ibáñez, Luka Romero.

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