LaLiga estrena un reglamento con cambios clave para la temporada 2026/27

El Comité Técnico de Árbitros confirmó la implementación de una serie de cambios reglamentarios que ya fueron puestos a prueba durante el Mundial de 2026 y que ahora pasarán a formar parte de LaLiga; buscan reducir las pérdidas de tiempo, unificar criterios arbitrales y darle más herramientas al VAR para intervenir en acciones específicas.

Sustituciones más rápidas para evitar demoras

Uno de los cambios más importantes condiciona a las sustituciones. Desde ahora, el futbolista reemplazado dispondrá de un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego una vez autorizada la modificación por el árbitro o mostrado el panel numérico.

Si el jugador supera ese tiempo sin una causa justificada, como una lesión o un problema de seguridad, el sustituto deberá esperar un minuto de juego efectivo antes de poder ingresar. En caso de realizarse varias modificaciones al mismo tiempo, todos los futbolistas sustituidos deberán abandonar el campo dentro del mismo plazo.

🚨 BREAKING: New referee rules in La Liga:



• VAR will be able to intervene on a second yellow card situation, an identity error on a red card.



• VAR will be able to overturn a wrongly awarded corner.



• A substituted player must leave the field in a maximum of 10 seconds,… pic.twitter.com/YesgGFbojF — Madrid Zone (@theMadridZone) August 4, 2026

Nuevas medidas ante lesiones de los arqueros

España también participará en un ensayo aprobado por la IFAB para evitar que las supuestas lesiones de los arqueros sean utilizadas para frenar el ritmo del partido o permitir instrucciones tácticas.

Cuando un portero necesite asistencia médica, el entrenador deberá elegir inmediatamente a un jugador de campo para que abandone el campo de juego durante un minuto tras la reanudación. Si el técnico no toma la decisión en los diez segundos establecidos, será el capitán quien deba salir automáticamente. La norma no se aplicará en casos de faltas que requieran atención inmediata, choques entre jugadores o si el arquero presenta una hemorragia.

Además, los jugadores de cancha que reciban asistencia médica también deberán permanecer un minuto afuera antes de regresar con autorización del árbitro.

Cambios en penales y reanudaciones

Otra de las novedades aclara una situación que generó gran controversia en los últimos años: si un futbolista toca accidentalmente la pelota dos veces al ejecutar un penal y convierte el gol, el lanzamiento deberá repetirse. Si el doble contacto termina con un remate fallido, el penal se considerará definitivamente errado.

También habrá mayor rigor con las reanudaciones. En los saques de banda y de meta, el árbitro realizará una cuenta regresiva de cinco segundos para poner la pelota en juego. Si el equipo demora la ejecución, perderá la posesión; en un saque de banda la pelota será para el rival y, si ocurre en un saque de meta, se concederá un córner al equipo contrario.

Asimismo, si un saque de banda, un tiro libre o un córner se ejecutan desde un lugar incorrecto, el árbitro podrá aplicar la ley de la ventaja si el adversario recupera inmediatamente una posesión clara.

El VAR amplía su margen de actuación

Ca Osasuna V Atletico De Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El VAR podrá intervenir para corregir una segunda tarjeta amarilla que derive en una expulsión cuando exista un error manifiesto, además de resolver casos de identidad equivocada si el árbitro amonesta o expulsa al jugador incorrecto.

Entre las novedades también figura la posibilidad de revisar saques de esquina concedidos erróneamente, siempre que la corrección pueda realizarse antes de la reanudación del juego. Además, podrá intervenir cuando un atacante cometa una conducta violenta, escupa, muerda o realice acciones extremadamente ofensivas antes de un tiro libre o un córner, siempre que esa infracción tenga una influencia directa en la jugada posterior.