LaLiga ya tiene fecha de inicio para la temporada 2026/27

Se confirmó que LaLiga 2026/27 comenzará oficialmente el fin de semana del 15 y 16 de agosto luego de que un árbitro resolviera a favor de la propuesta presentada por la patronal de clubes, encabezada por Javier Tebas, en el conflicto que mantenía con la Asociación de Futbolistas Españoles.

🚨 BREAKING: LaLiga 2026/27 will start on the weekend of August 15-16. pic.twitter.com/cjpmI1PO9x — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 8, 2026

El sindicato había solicitado retrasar el inicio hasta el 22 o 23 de agosto debido a la cercanía con el cierre del Mundial 2026, cuya final está programada para el 19 de julio. Según la AFE, muchos jugadores tendrían un margen demasiado reducido para disfrutar de sus vacaciones reglamentarias y completar una pretemporada adecuada antes del arranque de la competencia.

La AFE cuestionó la resolución

Tras conocerse el fallo, desde el gremio expresaron su desacuerdo y lamentaron que se hayan priorizado cuestiones económicas y comerciales por encima de la salud de los futbolistas. La entidad sostiene que algunos jugadores dispondrán de apenas tres semanas de preparación, un período que considera insuficiente para afrontar una temporada tan exigente y reducir el riesgo de lesiones.

Por su parte, LaLiga defendió su postura al asegurar que el calendario respeta los períodos mínimos de descanso y preparación establecidos, además de reducir la cantidad de jornadas intersemanales a lo largo del campeonato.

Presentation Of The Laliga Ea Sports 2023/24 | Europa Press Sports/GettyImages

El Mundial condicionará la primera fecha

Aún así, si bien el torneo comenzará en la fecha prevista, no todos los partidos de la jornada inaugural se disputarían ese mismo fin de semana. La organización contempla la posibilidad de aplazar los encuentros de aquellos equipos que cuenten con una cantidad significativa de futbolistas que hayan participado en las semifinales o la final de la Copa del Mundo.

En esos casos, los encuentros podrían trasladarse a los días 25, 26 o 27 de agosto y, de este modo, el calendario del fútbol profesional español para la temporada 2026/27 quedaría definitivamente establecido.

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