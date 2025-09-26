Lamine Yamal anuncia su vuelta con el FC Barcelona

El barcelonismo puede respirar tranquilo. Lamine Yamal, su gran estrella, está listo para volver a jugar. El jugador español regresó del parón internacional con una pubalgia que le ha obligado a perderse los últimos cuatro partidos del FC Barcelona: tres de Liga frente al Valencia, el Getafe y el Real Oviedo, y el debut en Champions ante el Newcastle.

No obstante, a pesar de no poder contar con Yamal, el conjunto azulgrana logró ganar sus cuatro compromisos, lo que le mantiene como segundo clasificado en LaLiga, a dos puntos del liderato que ostenta el Real Madrid.

A falta de que Hansi Flick anuncie la lista de convocados para el próximo partido, Yamal anunció a través de sus redes sociales que ya ha superado las molestias que padecía, junto con un vídeo de sus mejores momentos en LaLiga.

"Hey, i’m back" (Estoy de vuelta), publicó el jugador en un storie de Instagram.

Lamine Yamal IG: I’m back. pic.twitter.com/Juw6pRiff0 — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) September 26, 2025

El próximo compromiso que tendrá que afrontar el FC Barcelona será este domingo frente a la Real Sociedad en el estadio Olímpico de Montjuic, y es muy probable que Lamine se cuele en la lista de convocados de Hansi Flick.

No obstante, el técnico alemán no arriesgará lo más mínimo con el jugador y todo indica que no saldrá de inicio, aunque puede que le de minutos en la segunda mitad del partido. Además, teniendo en cuenta que el miércoles el conjunto azulgrana se enfrentará al PSG en la Champions League, no se quiere correr ningún riesgo con Lamine ni precipitar su regreso.

