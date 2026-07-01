Lamine Yamal apuesta por España y descarta un favorito en el Mundial 2026

El inicio de la fase eliminatoria reavivó las especulaciones sobre quién levantará la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, Lamine Yamal se mostró cauto y aseguró que el rendimiento de la primera ronda no determina lo que ocurrirá en los cruces decisivos y considera que ninguna selección parte con ventaja absoluta.

El delantero de la selección española aseguró que no existe un combinado que resulte invencible; para él, el verdadero Mundial empieza a partir de los cruces de eliminación directa y cualquier error puede dejar afuera incluso a las grandes potencias.

Q - Do you put any team first as the favorite to win the World Cup?



🎙️| Lamine Yamal: “No. There’s no team you can say: “It’s impossible for them to lose.”



Q - It’s not impossible, but for example, is France better than us (Spain)?



🎙️| Lamine Yamal: “No. They haven’t beaten us… pic.twitter.com/qzXWHDDPIu — BarçaTimes (@BarcaTimes) June 30, 2026

Su respuesta sobre Francia y la confianza en España

Consultado sobre si el seleccionado francés está por encima de La Roja por el nivel mostrado hasta el momento, Yamal fue contundente y afirmó que los dirigidos por Didier Deschamps no pueden ser considerados superiores porque no han logrado vencer a España desde la última Eurocopa.

Además, insistió en que los antecedentes de la fase de grupos no garantizan nada en esta instancia del torneo. Como ejemplo, recordó que los combinados que habían dejado una gran imagen anteriormente terminaron quedando eliminadas, mientras que otras crecieron en los momentos decisivos.

“La fase de grupos no significa nada. Mira a Alemania. El Mundial empieza ahora. Ya no tiene nada que ver con los partidos anteriores. Podríamos haber empatado todo, y ahora le ganamos a Francia y se acabó. Así que no creo que haya un claro favorito”.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El futbolista de 18 años también respondió a quienes cuestionan el rendimiento del seleccionado español y, aunque reconoció que el equipo todavía no mostró su mejor versión futbolística, remarcó que lo verdaderamente importante es seguir avanzando en la competencia.

De cara al próximo compromiso de La Roja, confirmó que se encuentra en plenitud física y preparado para disputar los 90 minutos. Además, asumió con naturalidad el papel de referente del equipo y afirmó que entiende la ilusión que genera entre los aficionados; Yamal también aseguró que siempre afronta cada torneo con la mentalidad de salir campeón.

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