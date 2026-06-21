La selección de España con un contundente 4-0, se colocó líder provisional del Grupo H con 4 puntos. A la espera de lo que suceda en el partido entre Uruguay y Cabo Verde en el cierre de la Jornada 2 del grupo. Lamine Yamal, que fue titular, abrió el marcador y dio declaraciones al final del encuentro.

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

Sobre el resultado ante Cabo Verde en la jornada inaugural dijo lo siguiente: "No éramos nosotros, ese partido fue diferente".

Acerca de su salida del partido en el segundo tiempo: "Depende del partido. Al final ha salido como queríamos y podía descansar".

Lamine Yamal scores his first World Cup goal 🇪🇸💫#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zb8u2y6NEK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026

Sobre su estreno goleador en Copa del Mundo: "Es muy especial, siempre he soñado con estar en un Mundial, y poder marcar en mi primer partido es un sueño. El otro Mundial lo vi en clase".

Lamine y su retorno a las canchas

The fans have spoken – Mikel Oyarzabal is your @MichelobUltra Superior Player of the Match!



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Mikel recibió el premio al MVP del partido: "Muy feliz y por Oyarzabal, que se lo merece. Sobre todo de ganar".

🎙️ Marca su primer gol en un #MundialRTVE y lo primero que hace es acordarse del partido de Mikel Oyarzabal.



Lamine Yamal, contento por la primera victoria de España tras el empate ante Cabo Verde.



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Su regreso a las canchas y como titular: "Llevaba mucho tiempo sin jugar, sin tocar campo. Vamos a por Uruguay. Teníamos claro el plan, de ir a por ellos. Todos lo teníamos en la cabeza. Tenemos muy buena relación con De la Fuente. Le dije que estaba para jugar, estoy para España".

Yamal habló sobre el desempeño del equipo: "Rodri es Balón de Oro, Pedri es para mí el mejor mediocampista del mundo, tenemos a Nico, Olmo, Oyarzabal... Todos son muy buenos. Si puedo ayudar en algo, para eso estaré aquí. Somos jugadores de talla mundial, por eso somos favoritos".

Al cuestionarle sobre las críticas, mencionó que con eso se pica y fija la mira en los charrúas.

"Si me picó jugando a la Play, con eso más aún. Ahora, a por Uruguay", sentenció.