Lamine Yamal calienta la previa de la semifinal con Francia: "No tenemos ningún miedo"

El Mundial 2026 ya tiene a sus primeros dos semifinalistas, y conformarán un duelo estelar que tendrá lugar el próximo martes en el imponente AT&T Stadium de Dallas: se trata de Francia, subcampeón vigente, y España, actual campeón de la Eurocopa.

Tras clasificarse a esta instancia, Lamine Yamal le puso un poco de picante a la previa del choque con los galos: “Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros, somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, para mí los dos mejores del Mundial, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo. Desde que ha empezado el Mundial, creo que todo el mundo esperaba este partido. Nosotros teníamos muchas ganas de que llegara”.

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

“Espero que sea un equipo que venga por nosotros, pero no todo el partido. No hay ninguna selección que nos vaya a jugar al uno contra uno en todo el campo. Tienen mucha calidad arriba y un equipo muy físico, nosotros jugaremos como sabemos e intentaremos tener el balón”, señaló el canterano del FC Barcelona.

Si bien llegó a meter un par de tantos, no está teniendo una gran cosecha goleadora en esta Copa del Mundo, aunque parece no molestarle para nada: “No me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. Si gano el Mundial y no marco más, nadie me dirá nada. Ganamos y ya está. Mientras vayamos pasando estaré muy contento”.

De la Fuente fue más cauto

Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

“Afrontamos el partido con el máximo respeto al rival, pero nos sentimos capaces de ganar a cualquier equipo. Esto no lo digo por el subidón que tenemos ahora, esto también lo hubiera dicho hace unas semanas; es por el convencimiento y la confianza que tengo en este grupo de jugadores, en este equipo, en el potencial que tenemos. Somos conscientes de que enfrentaremos a una gran selección, pero ellos también tendrán enfrente a una grandísima selección”, señaló el entrenador de España en conferencia de prensa.