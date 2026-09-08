Lamine Yamal defiende su candidatura al Balón de Oro y apunta a ganar más títulos con el FC Barcelona

En la previa del debut del FC Barcelona en la UEFA Champions League frente al Feyenoord, Lamine Yamal habló en conferencia de prensa ante los medios en una jornada especialmente marcada por el Balón de Oro.

El anuncio de los nominados volvió a poner al delantero azulgrana entre los grandes nombres de la temporada y no ocultó su confianza en su candidatura al máximo reconocimiento individual. “Creo que tengo muchas posibilidades porque he hecho un gran año”, afirmó, aunque dejó en claro que la decisión final no está en sus manos.

“No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo que hemos hecho con el equipo y la Selección ha sido increíble”, explicó el delantero, que prefirió poner el foco en su rendimiento.

Sin campañas para ganar el premio

Lamine también fue contundente al ser consultado sobre si piensa impulsar su candidatura públicamente; el jugador considera que sus actuaciones hablan por sí solas y que no necesita reivindicarse para convencer a los votantes.

“No creo que necesite hacer campaña por el Balón de Oro. Estoy orgulloso de lo que he hecho con mi equipo y la Selección. No me voy a poner a suplicar nada”, sentenció.

Capitán con apenas 19 años

Más allá del galardón, Yamal destacó otro reconocimiento que refleja su peso dentro del vestuario: formar parte del grupo de capitanes del conjunto culé: “es un orgullo ser capitán del Barcelona con 19 años”, señaló.

El futbolista reconoció que esta responsabilidad también supone una exigencia adicional. “Me hace más responsable, pese a mi edad. Estoy muy contento e intentaré dar lo mejor para el equipo”, agregó.

La Champions, el gran desafío

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

En esa línea, el Barcelona también afronta la nueva Champions con una ambición clara: para Yamal, se trata de "la competición más especial, todos la tenemos en la cabeza”, convencido de que el conjunto dirigido por Hansi Flick tiene argumentos para aspirar al título.

Además, destacó el potencial de un plantel reforzado con incorporaciones como Gordon, Rodri, Adeyemi y Joao. En lo personal, el objetivo de Yamal es “seguir creciendo y mejorando”. El delantero azulgrana entiende que todavía tiene mucho margen para evolucionar, mientras ya aparece entre los candidatos a los mayores reconocimientos del fútbol mundial.

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