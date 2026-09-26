Lamine Yamal destroza récords históricos con su gol a Inglaterra en Wembley

Lamine Yamal sigue haciendo historia. El joven delantero español abrió el marcador en el duelo entre España e Inglaterra de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA apenas al segundo minuto del encuentro.

La figura del FC Barcelona se convirtió, a sus 19 años con 75 días, en el futbolista más joven en marcar ante Inglaterra en un partido oficial en el Estadio de Wembley en los últimos 20 años.

Asimismo, la joya del futbol español registró otra marca histórica con su gol ante los Tres Leones. Yamal marcó el tercer gol más rápido que Inglaterra ha recibido en la historia de Wembley.

El gol del extremo del Barcelona, a los 104 segundos de juego, solamente es superado por goles en el primer minuto de Hungría, en 1953, y Escocia, en 1957.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

¿Lamine Yamal va por el Balón de Oro?

El delantero de 19 años ha disputado un total de 34 partidos con la Furia Roja y registra la increíble cifra de ocho goles y 13 asistencias en su cuenta personal.

En los últimos días, Yamal ha estado en el ojo del huracán tras afirmar que merece el Balón de Oro 2026.

Yamal aseguró que merece el galardón por su forma de juego y que "afortunadamente, también he podido ganar muchos títulos con el Barcelona y, últimamente, he podido ganar el título más importante, que es la Copa del Mundo con mi selección".

Aunque la entrega del premio será hasta el 26 de octubre, el extremo del Barcelona sigue haciendo méritos para ser considerado y ser distinguido como el futbolista más valioso de la temporada pasada.