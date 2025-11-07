Lamine Yamal explota en medio de la crisis del Barcelona: “Todo son mentiras”

Lamine Yamal criticó duramente las recientes “mentiras” que circulan sobre su lesión e insistió en que se siente “bien” tras el decepcionante empate 3-3 del Barcelona contra el Club Brujas.

Gran parte de la temporada 2025/26 del conjunto catalán se ha visto afectada por una creciente plaga de lesiones. Yamal fue uno de los muchos jugadores que pasaron por la enfermería durante las primeras jornadas de la defensa del título de La Liga del equipo catalán.

El joven jugador se perdió tres semanas de competición en septiembre tras sufrir una lesión en la ingle con la selección española y, posteriormente, tuvo que volver a estar de baja en octubre al agravarse la lesión.

Informes recientes especularon con que Yamal podría necesitar cirugía para corregir completamente el problema, pero el español desmintió los rumores el miércoles por la noche.

“Estoy bien”, declaró Yamal a los medios tras el tropiezo del Barcelona en la Champions League. “Intento no leer cosas. Se ha hablado mucho de mi lesión y de que estaba triste. Todo eran mentiras. Quería trabajar duro para volver a este nivel, que es cuando mejor me siento y más me divierto”.

Lamine Yamal, FC Barcelona | Quality Sport Images/GettyImages

Yamal ha sido titular en los últimos cinco partidos del vigente campeón de LaLiga desde su regreso tras su segunda lesión. El extremo ha marcado tres goles y dado dos asistencias en ese lapso, liderando recientemente la remontada del Barcelona en el Estadio Jan Breydel.

El equipo de Hansi Flick estuvo tres veces por debajo en el marcador en un partido muy disputado contra el Club Brujas, pero logró remontar y rescatar un punto a pesar de una actuación defensiva deficiente.

Hansi Flick: Yamal debe cuidar su estado físico

A pesar de las declaraciones de Yamal tanto dentro como fuera del campo, Flick sigue muy de cerca el estado físico de su estrella.

“Me alegra que Lamine haya recuperado su mejor nivel, pero como ya dije, no sabemos qué nos depara el mañana; no sabemos qué pasará el próximo domingo”, declaró el técnico alemán en la rueda de prensa posterior al partido.

Lamine Yamal lidera al Barcelona en asistencias esta temporada | Stuart Franklin/GettyImages

“Lo importante es que gestione bien esta situación, porque no es fácil. Tiene que centrarse en lo que tiene que hacer, en cómo tiene que entrenar y también en el tratamiento.

“Si lo gestiona correctamente, con suerte se recuperará, pero dada la situación, es difícil saber cuándo”, concluyó Flick.

Yamal y sus compañeros del Barcelona solo tendrán tres días para recuperarse del duro partido contra el Club Brujas antes de volver a la acción en La Liga el domingo contra el Celta de Vigo.

La gran prueba de fuego para el joven de 18 años de edad, sin embargo, llegará durante el parón internacional, donde se espera que represente a España en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Georgia y Turquía.

