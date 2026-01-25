Lamine Yamal firma golazo ante el Oviedo y alcanza 24 participaciones de gol en la temporada

Lamine Yamal atraviesa un momento espectacular con el FC Barcelona. Con apenas 18 años, el extremo español se ha consolidado como una pieza clave del esquema blaugrana y como uno de los atacantes más completos del panorama mundial. Este domingo 25 de enero, la joya del conjunto catalán volvió a hacerse presente en el marcador al anotar el tercer gol en la contundente victoria ante el Real Oviedo, en duelo correspondiente a la jornada 21 disputado en el Spotify Camp Nou, coronando una sólida actuación del equipo dirigido por Hansi Flick.

Al minuto 52, la joya del Barcelona recibió un balón dentro del área y retrasó con la cabeza para la llegada de Dani Olmo, quien fusiló a Aarón Escandell con un gran remate.

Al minuto 73, Olmo le devolvió la cortesía y colocó un centro preciso por encima de la línea defensiva. Lamine Yamal, con un remate acrobático de primera intención, sin dejar caer el balón, venció al guardameta Escandell para firmar el 3-0 definitivo, resultado con el que el Barcelona recuperó el liderato de LaLiga.

Con su gol y asistencia ante el Oviedo, Lamine Yamal alcanzó las 24 participaciones de gol en la presente temporada, al registrar 11 anotaciones y 13 asistencias en 26 duelos en todas las competiciones: LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España.

FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Con su actuación de este fin de semana, Yamal consiguió una gran marca personal y llegó a 101 participaciones de gol, tomando en cuenta su actividad tanto con el Barcelona como con la selección española.

A pesar de haber arrastrado molestias físicas desde el inicio de la temporada, Lamine Yamal está firmando una campaña sobresaliente con el Barcelona y, aunque parezca prematuro, continúa fortaleciendo su candidatura en la carrera por el Balón de Oro.