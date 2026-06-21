Lamine Yamal hace historia en el Mundial 2026: dónde queda entre los goleadores más jóvenes de todos los tiempos

Lamine Yamal apareció como titular con la selección de España en el partido de la segunda jornada del Mundial 2026 ante Arabia Saudita. La joya del FC Barcelona causó impacto casi inmediato en el terreno de juego y apenas al minuto del encuentro abrió el marcador. La joya del club blaugrana fue habilitada de gran manera por Mikel Oyarzabal dentro del área con un gran pase raso y definió de primera intención para vencer al guardameta Mohammed Alowais.

De esta manera, Lamine Yamal grabó su nombre con letras de hora en la historia de los mundiales, apenas en su segundo duelo en la justa, y su primero como titular. El extremo de la selección español se convirtió en el el segundo jugador de 18 años o menos en abrir el marcador en un partido de la Copa Mundial.

El otro futbolista en conseguir este hito fue Pelé, quien con 17 años marcó para Brasil contra Gales en 1958.

Lamine Yamal se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en anotar en el mundial | Buda Mendes/GettyImages

Lamine Yamal supera a Messi en lista de los más jóvenes en anotar

Lamine Yamal tiene actualmente 18 años con 343 días. Esto lo convierte en uno de los anotadores más jóvenes en la historia de la justa mundialista.

Con su gol de hoy ante Arabia Saudita, la joya del Barcelona se encuentra en el sexto lugar de los futbolistas más jóvenes en meter gol.

Spain v Saudi Arabia - FIFA World Cup 2026 - Group H | Anadolu/GettyImages

El atacante de la selección española se ubica en el séptimo lugar del listado y está por detrás de Pelé, Manuel Rosas, Gavi, Michael Owen, Nicolae Kovacs, Dmitri Sychev.

No obstante, Yamal superó a Lionel Messi como el séptimo jugador más joven en hacer gol en un mundial. 'La Pulga' tenía 18 años y 357 días cuando anotó con la selección argentina en el Mundial de Alemania 2006.