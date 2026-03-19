Lamine Yamal hace historia en la Champions League y deja atrás a Mbappé

Lamine Yamal volvió a demostrar su calidad en el fútbol europeo al alcanzar los 10 goles en la UEFA Champions League, en la goleada del FC Barcelona ante el Newcastle, y se convirtió en el jugador más joven en lograrlo.

"Este artículo fue originalmente publicado en SI FC",

Con 18 años y 248 días, superó la marca histórica que tenía Kylian Mbappé, quién había alcanzado esa cifra con 18 años y 350 días.

Lamine Yamal becomes the youngest player in history to score 10+ Champions League goals ⭐ pic.twitter.com/Ye5UQ1ouIc — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 18, 2026

De un error a la redención

Aunque el comienzo del partido no había sido el ideal para el extremo, ya que una acción arriesgada en la mitad de la cancha terminó derivando en el empate del conjunto inglés, logró recomponerse antes del descanso; en los minutos agregados del primer tiempo tomó la respondabilidad desde el punto penal y definió con categoría para devolverme la ventaja a su equipo.

Ese gol no solo lo metió en los libros de historia europeos, sino que además fue determinante para encaminar al equipo catalán a la clasificación.

El partido terminó de definirse en el complemento. El Barcelona presionó y logró desbordar a su rival, coronando la siere con un contundente 8-3 en el global; el quipo culé dejó en claro que es uno de los candidatos firmes a pelear por el título.

Más récords en una semana soñada

En el partido de ida Yamal también había marcado y alcanzó el reconocimiento al jugador más joven en convertir en encuentros consecutivos de eliminación directa en Champions.

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Además, días antes logró otro registro importante: ser el jugador más joven en llegar a los 30 partidos disputados en la competencia.

A pesar de su corta edad, Yamal ya respalda su trayectoria con títulos loales y una presencia indiscutida dentro del Barcelona. Sin embargo, continúa apuntando al máximo objetivo de consagrarse en la Champions League.

El Barcelona no levanta el trofeo desde 2015, y luego de quedarse en el camino la temporada pasada, el club tiene como prioridad volver a ubicarse entre los mejores equipos de Europa.

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