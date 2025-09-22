Lamine Yamal hace historia: es el primer jugador en ganar dos veces seguidas el Premio Kopa

El mundo del fútbol tiene nuevo motivo de asombro: Lamine Yamal volvió a quedarse con el Premio Kopa, el galardón que distingue al mejor futbolista sub-21 del planeta. Con apenas 18 años, el delantero del FC Barcelona se convirtió en el primero en la historia en lograrlo de manera consecutiva, confirmando que su irrupción en la élite no es un destello pasajero, sino la consolidación de un talento generacional.

La temporada de Yamal con el club blaugrana fue la base de este nuevo reconocimiento. Con actuaciones decisivas en LaLiga y en la Champions League, el joven extremo se erigió como la gran figura ofensiva del equipo. Goles, asistencias y una capacidad de desborde casi imparable lo convirtieron en un arma determinante para el conjunto dirigido por Hansi Flick, además de situarlo como referente de una nueva camada de futbolistas formados en La Masía que buscan devolver al Barça a la cúspide del fútbol europeo.

Pero lo más destacado de este logro es que no se trata solo de un premio a la proyección, sino también a la realidad. Yamal no solo brilla entre los jóvenes, sino que se ha consolidado como uno de los nombres más importantes del fútbol mundial en general. De hecho, ya aparece entre los principales candidatos al Balón de Oro, un hecho que refleja la magnitud de su impacto en un deporte acostumbrado a esperar mucho más tiempo antes de ver a una promesa transformada en estrella absoluta.

Todos los ganadores del Premio Kopa

Año Jugador Club 2018 Kylian Mbappé PSG 2019 Matthijs de Ligt Juventus 2021 Pedri Barcelona 2022 Gavi Barcelona 2023 Jude Bellingham Real Madrid 2024 Lamine Yamal Barcelona 2025 Lamine Yamal Barcelona

El futuro inmediato de Yamal plantea grandes desafíos. En el Barcelona, tendrá que asumir un rol cada vez más protagónico, cargando con la responsabilidad de liderar al equipo en la pelea por títulos. En la selección española, tras un debut precoz y prometedor, buscará confirmarse como pieza clave en la Eurocopa y en los próximos grandes torneos. Con dos Kopa consecutivos en su vitrina y la mira puesta en el Balón de Oro, Lamine Yamal no solo es el presente del fútbol, sino también la gran esperanza de su futuro.