Llegó la disputa de la Jornada 14 de LaLiga para el Futbol Club Barcelona y con ella llegó el duelo frente al Deportivo Alavés, mismo que comenzó de manera compleja para la escuadra blaugrana ya que Pablo Ibañez marcó apenas en el primer minuto del encuentro, hasta que llegó Lamine Yamal para igualar los cartones en un gol que ha pasado a la historia por dos factores.

Este tanto del camiseta 10 culé llegó a los 8 minutos del encuentro, esto después de una jugada que comenzó Alejandro Balde por la banda izquierda, esto ante la llegada de Raphinha, a quien le cedió la pelota para que este desde línea de fondo enviara un pase hacia atrás que no pudo ser conectado por Robert Lewandowski, pero sí por Yamal, quien de pierna izquierda disparó de primera intención para igualar los cartones.

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

Este tanto significó su primer anotación en el Spotify Camp Nou, esto después de 2 años y medio de consumar su debut el 29 de abril del 2023 cuando apenas tenía 15 años, situación que se dio de esa manera ya que el recinto blaugrana estuvo en remodelación por casi tres años hasta que abrió sus puertas en la pasada fecha contra el Athletic Club, en donde el mismo delantero no pudo marcar, pero sí dio dos asisntencias para la causa.

¡El primero de Lamine Yamal en el Spotify Camp Nou! 👏 pic.twitter.com/KZYTf7PkEx — LALIGA (@LaLiga) November 29, 2025

Además de haber marcado por primera ocasión en su casa, en el lugar que lo vio nacer, Lamine rompió un récord que parecía complicado de batir y es que marcó su décimo noveno gol en LaLiga con apenas 18 años y 139 días cumplidos, mientras que Raúl González Blanco llegó a dicha cifra con 18 años y 215 días cumplidos. Con esto el español del Barcelona se ha convertido en el más joven en llegar a dicha cifra de anotaciones.