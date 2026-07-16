Lamine Yamal no entrenó con el equipo a tres días de la final del Mundial 2026: qué se sabe de su estado físico

A tres días de la gran final del Mundial 2026, se encendieron las alarmas en la concentración de la selección de España. Lamine Yamal, su máxima figura, trabajó de manera diferenciada y apareció con un vendaje en el muslo izquierdo, una situación que rápidamente despertó dudas sobre su estado físico de cara al compromiso más importante del certamen, según informó el diario AS.

⚠️🇪🇸 LAMINE YAMAL NO SE ENTRENA EN ESPAÑA Y ESTÁ AHORA CON UN VENDAJE. pic.twitter.com/04MzR9AAaU — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 16, 2026

¿Llega Lamine Yamal a la final vs Argentina?

Desde la concentración española llevaron tranquilidad y aclararon que se trata de una medida de precaución, por lo que nada hace suponer que Yamal podría perderse un partido de tamaña importancia.

"Bueno, está claro, al final de la temporada con el Barça me lesioné, estuve fuera bastante tiempo y al final es como con la pubalgia.Se necesitan partidos y hay partidos importantes para demostrar, mañana es uno", había dicho el joven de 19 años.

Un Mundial sin vuelo

Hasta el momento, el jugador del Barcelona no viene teniendo la Copa del Mundo que todos esperábamos en la previa. Tras comenzar desde el banquillo en el pálido debut de España ante Cabo Verde (empate en 0), Lamine titularizó ante Arabia Saudita y contribuyó con un gol, en la primera victoria del equipo (4-0).

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages





Si bien desde ese momento jugó siempre desde el inicio, lo cierto es que el nivel no termina de ser el deseado. Vale reconocer que el jugador constantemente lo intenta, pide la pelota y encara, tal cual lo vemos hacer todas las semanas en el Barcelona. Pero por el momento las cosas no le están saliendo del todo bien.

¿Tendrá su mejor partido el domingo ante la Argentina?